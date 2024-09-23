С начала войны тарифы на ключевые коммунальные услуги оставались стабильными, однако власти планируют их пересмотр.

Об этом сообщается в прогнозе Национального банка (НБУ).

Когда увеличатся тарифы на ЖКХ?

По данным НБУ, тарифы на газ, тепло и горячую воду начнут расти еще до окончания военного положения, ориентируясь на рыночные условия. Ожидается, что в период с 2025-го по 2026 год цены повысятся до экономически обоснованного уровня, что может вызвать дополнительное инфляционное давление и вызвать трудности в сбалансировании государственного бюджета.

В то же время, в НБУ отмечают, что удерживать тарифы на текущем уровне больше невозможно из-за значительных потерь в энергетическом секторе, в частности от атак на инфраструктуру. Промедление с повышением тарифов несет дополнительные опасности.

Кроме того, в рамках меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) Украина обязалась постепенно приблизить тарифы к реальным экономическим показателям.

Как изменились тарифы за год?

По данным Госстата, за год тарифы на коммунальные услуги выросли на 18,5% (период с августа 2023 по август 2024 года). Больше всего подорожала электроэнергия — почти на 64%. В то же время тарифы на управление многоквартирными домами, вывоз мусора и ремонт жилья повысились на 9%, 5,4% и 4% соответственно.

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