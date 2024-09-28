Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить запеченную тыкву с соленой начинкой, чтобы она была максимально вкусной, нежной и питательной.
Для приготовления фаршированной тыквы нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тыква среднего размера – 1 шт. (блогерка использовала сорт хоккайдо)
- картофель – 2 шт.
- мясо (по вашему вкусу) ~ 200 г
- перец сладкий – 1 шт.
- перец острый – по вкусу
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сливочное или растительное масло (для зажарки и смазки тыквы)
- грибы ~ 100 г
- соль и любимые специи
- сыр – по желанию
Тыкву моем, срезаем с нее "шапочку", как на видео, и удаляем внутренности с косточками. Шапочку пока откладываем, ее тоже будем запекать.
Лук нарезаем кубиками, морковь – кольцами или полукольцами, а картофель, мясо, перец и грибы – на небольшие кусочки.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лук и морковь до золотистости. Следом добавляем нарезанное мясо, картофель и перец. Добавляем соль и специи по вкусу и продолжаем обжаривать начинку. В конце приготовления добавляем грибы и жарим почти до готовности.
Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Тыкву внутри смазываем сливочным маслом, выкладываем начинку, накрываем шапочкой и отправляем в разогретую духовку примерно на один час.
В конце снимаем шапочку, посыпаем тертым сыром начинку, снова накрываем и отправляем в духовку еще на 10 минут.
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