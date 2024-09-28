Запеченная тыква с мясом и овощами – это идеальный вариант осеннего ужина, блюдо получается очень вкусным, полезным и очень легкое в приготовлении.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить запеченную тыкву с соленой начинкой, чтобы она была максимально вкусной, нежной и питательной.

Для приготовления фаршированной тыквы нам понадобятся следующие ингредиенты:

тыква среднего размера – 1 шт. (блогерка использовала сорт хоккайдо)

картофель – 2 шт.

мясо (по вашему вкусу) ~ 200 г

перец сладкий – 1 шт.

перец острый – по вкусу

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

сливочное или растительное масло (для зажарки и смазки тыквы)

грибы ~ 100 г

соль и любимые специи

сыр – по желанию

Тыкву моем, срезаем с нее "шапочку", как на видео, и удаляем внутренности с косточками. Шапочку пока откладываем, ее тоже будем запекать.

Лук нарезаем кубиками, морковь – кольцами или полукольцами, а картофель, мясо, перец и грибы – на небольшие кусочки.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лук и морковь до золотистости. Следом добавляем нарезанное мясо, картофель и перец. Добавляем соль и специи по вкусу и продолжаем обжаривать начинку. В конце приготовления добавляем грибы и жарим почти до готовности.

Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Тыкву внутри смазываем сливочным маслом, выкладываем начинку, накрываем шапочкой и отправляем в разогретую духовку примерно на один час.

В конце снимаем шапочку, посыпаем тертым сыром начинку, снова накрываем и отправляем в духовку еще на 10 минут.

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