"Укрпочта" повышает цены на марки из-за изменений в налоговом законодательстве - теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость.
Об этом сообщили в самой компании.
"Новый порядок продажи знаков почтовой оплаты. С 1 октября 2024 года, в соответствии с изменениями Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карточки) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%", – говорится в сообщении.
Согласно данным "Укрпочты", стоимость марок вырастет на несколько гривен. Вот подробности:
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Марки буквенного номинала U будут стоить 18 грн, что на 3 грн больше, чем текущая цена 15 грн. Они предназначены для пересылки внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 грамм.
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Марки F, M повысятся до 36 грн, что на 6 грн больше текущей цены 30 грн. Эти марки используются для пересылки внутренних регистрируемых листов без объявленной ценности массой до 50 грамм, а также для простых листов без объявленной ценности от 50 до 250 граммов.
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Марки A, G будут стоить 1 доллар по курсу НБУ плюс 20% НДС (сейчас их цена – 1 доллар). Они предназначены для пересылки почтовых карт массой до 20 граммов, включая международные отправления.
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Марки N, W вырастут до 1,5 доллара по курсу НБУ плюс 20% НДС (теперь их цена – 1,5 доллара).
Марки используются для отправки неприоритетных писем массой до 50 граммов, в том числе для международных отправлений.
Доплатные марки P будут стоить 5 долларов по курсу НБУ плюс 20% НДС, что соответствует текущей цене.
Маркированные конверты будут иметь следующие цены:
- Конверт форматов C6, DL с маркой U, V – 21,6 грн.
- Конверт форматов C6, DL с маркой F - 39,6 грн.
- Конверт формата C5 с маркой M – 40,8 грн.
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