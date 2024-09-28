Этот пирог станет хорошим дополнением к чаю или кофе за столом, а также поможет согреться этой осенью.

Чтобы сделать ягодный или фруктовый пирог, нужно лишь правильно выбрать вариант приготовления теста, поэтому сделать сливовый пирог вы точно сможете без труда.

Как поделилась в этот раз Юлия Вилич в Instagram, пирог можно подавать к чаю или другим горячим напиткам, он хорошо подойдет на осенний сезон и порадует вкусом.

Ингредиенты для теста:

1 яйцо + желток;

50 мл холодного молока;

140 г сахара;

310 г муки (можно добавить 30 г миндальной муки);

1 г ванилина;

3 г разрыхлителя;

Щепотка соли;

120 г охлаждённого сливочного масла.

Приготовление теста:

В миске перемешайте венчиком молоко, яйца и сахар. Охлаждённое масло нарежьте на кусочки и добавьте к просеянной муке, ванилину, соли и разрыхлителю. Перетрите смесь в крошку с помощью комбайна, ножа, вилки или руками.

В центре сделайте углубление и вылейте молочно-яичную смесь. Замесите тесто. Оберните тесто пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 1 час. Треть теста заморозьте.

Оставшееся тесто раскатайте в пласт, присыпанный мукой, и выложите его в форму (можно использовать бисквитную). Сделайте дно и бортики.

Ингредиенты для начинки:

700 г слив;

140 г сахара;

40-55 г кукурузного крахмала (если сливы очень водянистые, используйте 55 г).

Превратите сливы в пюре с помощью блендера. Смешайте крахмал и сахар венчиком и добавьте в сливовое пюре. Проварите массу на медленном огне 1,5 минуты после закипания, постоянно помешивая.

Переложите начинку в отдельную ёмкость и дайте остыть. Выложите сливовую начинку на тесто в форме. Натертое на терке замороженное тесто распределите поверх начинки. Выпекайте пирог при 180°C около 40 минут.

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