Вкусный десерт сможет заменить другие сладости на празднике, однако придется немного постараться, чтобы его правильно подать.

Этот вариант приготовления не такой быстрый, как для обычных десертов или пирогов, но он вполне может заменить на празднике даже торт.

Как рассказала Юлия Вилич в Instagram, дома можно быстро сделать невероятно вкусный сырник с нежной вишнёвой начинкой и секретным ингредиентом, который сделает его ещё более ароматным.

Ингредиенты:

800 г жирного творога (9%);

170 г сахара;

1 ст. л. ванильной пасты или пакетик ванильного сахара;

3 яйца;

40 г манной крупы;

100 г топлёного масла.

140 г вишнёвого пюре;

35 г сахара;

12 г кукурузного крахмала.

Приготовление:

Смешайте крахмал с сахаром и добавьте их в вишневое пюре. Варите смесь на минимальном огне, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте остыть.

В миске смешайте творог, сахар, манную крупу, ванильную пасту, яйца и топленое масло. Превратите смесь в однородную массу с помощью блендера.

Застелите форму для выпекания пергаментом. Выложите половину сырной массы и разровняйте. В центре сделайте углубление и выложите вишнёвую начинку. Покройте начинку оставшейся частью сырной массы, разровняйте.

Выпекайте сырник при температуре 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте ему полностью остыть в форме, затем уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Достаньте сырник из формы, переверните и отправьте в морозильную камеру на 20 минут.

Глазурь:

200 г шоколада (смешайте тёмный и молочный);

25 г растительного масла без запаха;

40 г измельчённых орехов (фундук).

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растительное масло и орехи. Покройте сырник глазурью и отправьте в холодильник ещё на час.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.