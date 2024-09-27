Этот вариант приготовления не такой быстрый, как для обычных десертов или пирогов, но он вполне может заменить на празднике даже торт.

Как рассказала Юлия Вилич в Instagram, дома можно быстро сделать невероятно вкусный сырник с нежной вишнёвой начинкой и секретным ингредиентом, который сделает его ещё более ароматным.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • 800 г жирного творога (9%);
  • 170 г сахара;
  • 1 ст. л. ванильной пасты или пакетик ванильного сахара;
  • 3 яйца;
  • 40 г манной крупы;
  • 100 г топлёного масла.
  • 140 г вишнёвого пюре;
  • 35 г сахара;
  • 12 г кукурузного крахмала.

Приготовление:

Смешайте крахмал с сахаром и добавьте их в вишневое пюре. Варите смесь на минимальном огне, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте остыть.

В миске смешайте творог, сахар, манную крупу, ванильную пасту, яйца и топленое масло. Превратите смесь в однородную массу с помощью блендера.

Застелите форму для выпекания пергаментом. Выложите половину сырной массы и разровняйте. В центре сделайте углубление и выложите вишнёвую начинку. Покройте начинку оставшейся частью сырной массы, разровняйте.

Выпекайте сырник при температуре 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте ему полностью остыть в форме, затем уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Достаньте сырник из формы, переверните и отправьте в морозильную камеру на 20 минут.

Глазурь:

  • 200 г шоколада (смешайте тёмный и молочный);
  • 25 г растительного масла без запаха;
  • 40 г измельчённых орехов (фундук).

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растительное масло и орехи. Покройте сырник глазурью и отправьте в холодильник ещё на час.

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