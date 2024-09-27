Этот вариант приготовления не такой быстрый, как для обычных десертов или пирогов, но он вполне может заменить на празднике даже торт.
Как рассказала Юлия Вилич в Instagram, дома можно быстро сделать невероятно вкусный сырник с нежной вишнёвой начинкой и секретным ингредиентом, который сделает его ещё более ароматным.
Ингредиенты:
- 800 г жирного творога (9%);
- 170 г сахара;
- 1 ст. л. ванильной пасты или пакетик ванильного сахара;
- 3 яйца;
- 40 г манной крупы;
- 100 г топлёного масла.
- 140 г вишнёвого пюре;
- 35 г сахара;
- 12 г кукурузного крахмала.
Приготовление:
Смешайте крахмал с сахаром и добавьте их в вишневое пюре. Варите смесь на минимальном огне, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте остыть.
В миске смешайте творог, сахар, манную крупу, ванильную пасту, яйца и топленое масло. Превратите смесь в однородную массу с помощью блендера.
Застелите форму для выпекания пергаментом. Выложите половину сырной массы и разровняйте. В центре сделайте углубление и выложите вишнёвую начинку. Покройте начинку оставшейся частью сырной массы, разровняйте.
Выпекайте сырник при температуре 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте ему полностью остыть в форме, затем уберите в холодильник минимум на 5 часов.
Достаньте сырник из формы, переверните и отправьте в морозильную камеру на 20 минут.
Глазурь:
- 200 г шоколада (смешайте тёмный и молочный);
- 25 г растительного масла без запаха;
- 40 г измельчённых орехов (фундук).
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растительное масло и орехи. Покройте сырник глазурью и отправьте в холодильник ещё на час.
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