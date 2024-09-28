Вафельный торт – это один из самых простых тортов, с приготовлением которого справится каждый, а по этому рецепту он получится гораздо вкуснее классического варианта.

Вафельный торт обычно готовят со сгущенкой в ​​качестве крема, здесь оно тоже есть, но дополнительно мы усовершенствуем его шоколадом и орешками.

Рецептом вафельного торта с шоколадным фаджем (тягучей помадкой) поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

"Очень легко и быстро! Справится каждый. А еще без выпечки, что просто кайф", – советует шеф-повар.

Для приготовления вафельного торта с шоколадным фаджем нам понадобятся следующие ингредиенты:

коржи вафельные – 3-4 шт.

шоколад черный – 250 г

сгущенка - 200 г

масло сливочное – 20 г

орехи (любые) – 100 г + 80 г для обсыпки

Для глазури берем:

шоколад - 150 г

сливки – 30 г

масло сливочное – 20 г

Шоколад со сгущенкой и сливочным маслом ставим на водяную баню, так чтобы миска не касалась воды, и растапливаем до однородности. К шоколадно-молочной смеси добавляем орешки, мелко нарезанные ножом, и перемешиваем.

"Порежьте мельче, чем у меня на видео, будет легче мазать коржи", – объяснила шеф-повар.

Собираем торт, перемазывая вафельные коржи шоколадным фаджем. Верхний корж смазывать не нужно, сверху на него ставим какой-нибудь груз, например доску, и отправляем на час в холодильник.

Чтобы приготовить глазурь, просто растапливаем до однородности шоколад со сливками и сливочным маслом. Сверху и по бокам покрываем торт шоколадной глазурью и для декора присыпаем измельченными орешками.

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