Вафельный торт обычно готовят со сгущенкой в качестве крема, здесь оно тоже есть, но дополнительно мы усовершенствуем его шоколадом и орешками.
Рецептом вафельного торта с шоколадным фаджем (тягучей помадкой) поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
"Очень легко и быстро! Справится каждый. А еще без выпечки, что просто кайф", – советует шеф-повар.
Для приготовления вафельного торта с шоколадным фаджем нам понадобятся следующие ингредиенты:
- коржи вафельные – 3-4 шт.
- шоколад черный – 250 г
- сгущенка - 200 г
- масло сливочное – 20 г
- орехи (любые) – 100 г + 80 г для обсыпки
Для глазури берем:
- шоколад - 150 г
- сливки – 30 г
- масло сливочное – 20 г
Шоколад со сгущенкой и сливочным маслом ставим на водяную баню, так чтобы миска не касалась воды, и растапливаем до однородности. К шоколадно-молочной смеси добавляем орешки, мелко нарезанные ножом, и перемешиваем.
"Порежьте мельче, чем у меня на видео, будет легче мазать коржи", – объяснила шеф-повар.
Собираем торт, перемазывая вафельные коржи шоколадным фаджем. Верхний корж смазывать не нужно, сверху на него ставим какой-нибудь груз, например доску, и отправляем на час в холодильник.
Чтобы приготовить глазурь, просто растапливаем до однородности шоколад со сливками и сливочным маслом. Сверху и по бокам покрываем торт шоколадной глазурью и для декора присыпаем измельченными орешками.
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