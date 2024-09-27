Даже если вы никогда раньше не готовили медовик, то по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" Ирины Давиденко у вас получится идеальный торт с первого раза.

Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко поделилась с украинцами рецептом классического медовика со сметанным кремом.

Для медовых коржей берем следующие ингредиенты:

мед - 300 г

сахар белый – 200 г

сахар тростниковый – 200 г

сливочное масло – 200 г

яйца – 270 г (5 шт.)

сода – 1 ст.л.

соль - щепотка

коньяк - 25 г

мука пшеничная – 500 г

Ингредиенты для крема:

сметана 20% - 900 г

сливки 30-33% – 200 г

сахарная пудра – 150 г

Кроме того, для пропитки "Мастер Шеф" Ирина Давыденко использовала:

вода - 200 г

мед - 80 г

сахар тростниковый – 30 г

коньяк – 1 ст.л.

Сливочное масло вместе с сахаром и медом звезда "Мастер Шеф" растапливает на водяной бане, затем добавляет коньяк и перемешивает. Снимаем с огня и даем медовой смеси немного остыть.

Яйца с солью размешиваем венчиком, вливаем в медовую массу, возвращаем на водяную баню и прогреваем, постоянно помешивая. Также добавляем соду и перемешиваем. После этого переливаем массу в большую миску, постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

"Мастер Шеф" Ирина Давиденко использовала для медовика форму диаметром 18 см, обвела ее карандашом на пергаменте и по этому кругу лопаткой размазывала тесто толщиной примерно 5 мм. Каждый корж выпекаем при 160 градусах в течение 3-5 минут.

Для крема охлажденную сметану взбиваем с сахарной пудрой на средней скорости миксера, затем вводим холодные сливки и продолжаем взбивать.

Для пропитки в сотейнике смешиваем воду, мед, сахар, коньяк и просто доводим до кипения.

"Собираем торт: крем-корж-пропитка-крем-корж и так далее. Один корж измельчаю с любимыми орешками и посыпаю сверху на последний слой крема. Оставляю в холодильнике минимум на 5 часов", – пояснила звезда "Мастер Шеф".

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