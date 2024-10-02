Юрий Айвазян подчеркнул, что можно получить отсрочку даже без справки МСЭК.

Для получения отсрочки от мобилизации по уходу за родственниками с инвалидностью требуется справка МСЭК, однако, существует возможность оформления такой отсрочки и без этого документа, если есть другие подтверждения инвалидности.

Об этом пишет на портале "Юристи.UA" адвокат Юрий Айвазян.

По словам адвоката, военнообязанные лица имеют право на отсрочку по уходу за близкими лицами с инвалидностью, но для этого требуется заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Однако этого можно избежать.

Отсрочка возможна без справки

Юрий Айвазян подчеркнул, что можно получить отсрочку даже без справки МСЭК. В таких случаях допускается использование других документов, подтверждающих статус инвалида, например:

Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

Справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на социальную помощь.

Пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи согласно действующему законодательству.

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