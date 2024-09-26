У себя в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусный и нежный сютлач – турецкий рисовый пудинг.

Для приготовления этого десерта победительница "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:

рис - 100 г

вода - 220 мл

сахар – 150 г

молоко – 1 л

крахмал кукурузный – 2 ст.л.

цедра одного лимона

корица, инжир, фисташка, любые ягоды – для декора

В кастрюлю звезда "Мастер Шеф" наливает воду, всыпает рис и варит на среднем огне, чтобы рис впитал воду.

После этого "Мастер Шеф" Валерия Матрохина добавляет к рису почти все молоко (немножко оставляем для разведения крахмала), сахар и доводит до кипения. Также для аромата можно добавить лимонную цедру.

Крахмал разводим в небольшом количестве молока. Огонь, на котором готовится рис, убавляем до слабого и постепенно добавляем разведенный крахмал, постоянно помешивая смесь. Варим еще примерно 10 минут, постоянно помешивая.

Рисовый пудинг "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разливает в маленькие формочки для запекания и посыпает корицей. Формочки ставим в глубокую форму, на дно которой наливаем немного воды. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут до золотистой корочки.

Украшаем по желанию. Можно есть этот десерт сразу, или поставить в холодильник, потому что традиционно его подают холодным.

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