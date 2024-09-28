В Яворивском районном суде Львовской области были рассмотрены дела двух майоров Вооруженных сил Украины, которые прикрывали пьянство своих подчиненных, вместо применения соответствующих наказаний.
Такая информация содержится в Едином государственном реестре судебных решений.
Известно, что майоры не только не штрафовали военных за пьянство, но и давали им премии.
Обстоятельства дела
Судьи выяснили, что один из командиров артиллерийской батареи допустил в службу двух военных, вышедших на стражу в нетрезвом состоянии, и не составил на них административный протокол. Более того, он выписал им премии на общую сумму 67 тысяч гривен, хотя каждый из них должен был бы заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Что касается второго майора, он также скрывал пьянство своих подчиненных и не налагал на них штрафы, выдав им премии на общую сумму 37 тысяч гривен.
Решение суда
Учитывая административный характер нарушений, суд постановил, что оба майора должны уплатить штраф в размере 2465 гривен каждый.
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