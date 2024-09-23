У Дніпропетровській області начальник тилу військової частини, який є заступником начальника логістики, незаконно нараховував «бойові» виплати військовослужбовцям, що не брали участі у бойових діях.
Про це стало відомо з повідомлення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Частину цих коштів він отримував назад як «відкати».
Встановлено, що 56-річний майор, усвідомлюючи свої повноваження, розробив схему привласнення грошей за участь у бойових діях, перебуваючи при цьому у пункті постійної дислокації. Він залучив до цього двох військовослужбовців – кухаря і начальника складу, яких у січні та лютому 2024 року включив до списків на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн.
Протягом кількох місяців ці військовослужбовці отримали в загальному 400 000 грн, з яких 85 000 грн було виплачено майору у вигляді «відкатів».
Начальнику тилу інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб у воєнний час. Слідство триває.
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