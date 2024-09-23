В течение нескольких месяцев эти военнослужащие получили в общей сложности 400 000 грн, из которых 85 000 грн было выплачено майору в качестве «отката».

В Днепропетровской области начальник тыла воинской части, являющийся заместителем начальника логистики, незаконно начислял «боевые» выплаты военнослужащим, не участвовавшим в боевых действиях.

Об этом стало известно из сообщения Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

Часть этих средств он получал обратно как «откаты».

Установлено, что 56-летний майор, осознавая свои полномочия, разработал схему присвоения денег за участие в боевых действиях, находясь в пункте постоянной дислокации. Он привлек к этому двух военнослужащих – повара и начальника склада, которых в январе и феврале 2024 года включил в списки на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн.

В течение нескольких месяцев эти военнослужащие получили в общей сложности 400 000 грн, из которых 85 000 грн было выплачено майору в виде «откатов».

Начальнику тыла инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц в военное время. Следствие продолжается.

Ранее Politeka также писала о том, что сын командира воинской части приговорен к восьми годам заключения за организацию незаконной переправки военнообязанного мужчины за границу.