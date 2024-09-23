В Днепропетровской области начальник тыла воинской части, являющийся заместителем начальника логистики, незаконно начислял «боевые» выплаты военнослужащим, не участвовавшим в боевых действиях.
Об этом стало известно из сообщения Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.
Часть этих средств он получал обратно как «откаты».
Установлено, что 56-летний майор, осознавая свои полномочия, разработал схему присвоения денег за участие в боевых действиях, находясь в пункте постоянной дислокации. Он привлек к этому двух военнослужащих – повара и начальника склада, которых в январе и феврале 2024 года включил в списки на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн.
В течение нескольких месяцев эти военнослужащие получили в общей сложности 400 000 грн, из которых 85 000 грн было выплачено майору в виде «откатов».
Начальнику тыла инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц в военное время. Следствие продолжается.
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