Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней после получения повестки.

"Укрпочта" начала посылать военнообязанным повестки , сгенерированные через электронный реестр.

Первые подобные повестки показало издание mukachevo.net.

С 17 сентября было отправлено уже более 6000 таких сообщений.

В Интернете представлены фотографии первых повесток, которые доставляются военнообязанным по месту жительства. Эти документы созданы через Реестр военнообязанных, имеют электронные подписи руководителей территориальных центров комплектования ВСУ и содержат QR-код для верификации.

"Укрпочта" печатает и присылает повестки тем, кто не имеет отсрочки от службы и пригоден к военной службе. Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней после получения повестки. Также если лицо не получило документ лично или не присутствовало по месту регистрации, повестка признана врученной.

В случае неявки военнообязанного ждет административная ответственность. После этого ТЦК передает данные полиции для сыска. Полиция будет доставлять нарушителей в ТЦК, а в случае отказа через суд может быть применено ограничение прав проезда транспортом к выполнению требований ТЦК или их отмене.

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