Звезда шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить идеальную гранолу из овсяных хлопьев.
Гранола – очень популярное блюдо для завтрака, особенно в США, это овсяные хлопья, запеченные с медом до хрустящего состояния с добавлением разнообразных орешков и сухофруктов.
Домашняя гранола получается значительно полезнее и доступнее магазинной. Подавать гранолу можно с молоком или йогуртом, свежими или замороженными ягодами и фруктами.
Ингредиенты для приготовления гранолы:
- 300 г овсяных хлопьев
- 3 ст.л. меда
- 3 ст.л. подсолнечного масла
- изюм - по вкусу
- орешки ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял арахис, миндаль и фундук) – по вкусу
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности овсяные хлопья с медом и растительным маслом. Затем добавляем промытый и просушенный изюм, любимые орешки и еще раз все перемешиваем.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво равномерно выкладывает будущую гранолу на противень, застеленный пергаментом, и отправляет в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 7-10 минут до золотистого цвета и хрустящести.
Такая гранола понравится и взрослым, и детям. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что она не только вкусная, но и полезная, ведь богата полезными углеводами, клетчаткой и обеспечит энергией для насыщенного дня.
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