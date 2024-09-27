Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной и полезной домашней гранолы для завтрака без лишнего сахара.

Звезда шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить идеальную гранолу из овсяных хлопьев.

Гранола – очень популярное блюдо для завтрака, особенно в США, это овсяные хлопья, запеченные с медом до хрустящего состояния с добавлением разнообразных орешков и сухофруктов.

Домашняя гранола получается значительно полезнее и доступнее магазинной. Подавать гранолу можно с молоком или йогуртом, свежими или замороженными ягодами и фруктами.

Ингредиенты для приготовления гранолы:

300 г овсяных хлопьев

3 ст.л. меда

3 ст.л. подсолнечного масла

изюм - по вкусу

орешки ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял арахис, миндаль и фундук) – по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности овсяные хлопья с медом и растительным маслом. Затем добавляем промытый и просушенный изюм, любимые орешки и еще раз все перемешиваем.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво равномерно выкладывает будущую гранолу на противень, застеленный пергаментом, и отправляет в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 7-10 минут до золотистого цвета и хрустящести.

Такая гранола понравится и взрослым, и детям. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что она не только вкусная, но и полезная, ведь богата полезными углеводами, клетчаткой и обеспечит энергией для насыщенного дня.

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