Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить три вида разноцветного теста для пельменей без искусственных красителей.
Для желтого морковного теста "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:
- морковь – 3 шт. (для 100 мл фреша)
- мука – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 5 г
- растительное масло – 2 ст.л.
Из моркови звезда "Мастер Шеф" делает фреш, смешивает его с мукой, яйцом, маслом и солью, замешивает тесто и на 30 минут отправляет его в холодильник, а потом уже можно переходить к лепке пельменей.
Для фиолетового теста из красноголовой капусты:
- красноголовая капуста – примерно 500 г (для 165 г фреша)
- мука – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 5 г
- растительное масло – 2 ст.л.
Так же Мастер Шеф Алена Московченко делает фреш из капусты насыщенного фиолетового цвета, смешивает с остальными ингредиентами и дает тесту отдохнуть 30 минут в холодильнике.
Тесто для зеленых пельменей из шпината:
- шпинат – 1 пучок + 50 г воды (должно получиться 150 мл смузи)
- мука – 500 г
- яйцо – 1 шт
- соль – 5 г
- растительное масло – 2 ст.л.
"Шпинат перебиваем с 50 мл воды в густое смузи, так, чтобы осталась только пена. Если будут большие частицы шпината, тесто не будет равномерного цвета", – пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.
К шпинатному фрешу добавляем муку, яйцо, растительное масло, соль, замешиваем тесто и даем ему отдохнуть пол часа в холодильнике.
Для начинки на это количество теста разных видов звезда "Мастер Шеф" берет 1,5 кг бедра индейки, 2 большие луковицы, 80 г воды, соль, перец и сахар по вкусу.
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