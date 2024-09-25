Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась оригинальным рецептом теста для пельменей, которое оценят все, особенно дети.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить три вида разноцветного теста для пельменей без искусственных красителей.

Для желтого морковного теста "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

морковь – 3 шт. (для 100 мл фреша)

мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

соль – 5 г

растительное масло – 2 ст.л.

Из моркови звезда "Мастер Шеф" делает фреш, смешивает его с мукой, яйцом, маслом и солью, замешивает тесто и на 30 минут отправляет его в холодильник, а потом уже можно переходить к лепке пельменей.

Для фиолетового теста из красноголовой капусты:

красноголовая капуста – примерно 500 г (для 165 г фреша)

мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

соль – 5 г

растительное масло – 2 ст.л.

Так же Мастер Шеф Алена Московченко делает фреш из капусты насыщенного фиолетового цвета, смешивает с остальными ингредиентами и дает тесту отдохнуть 30 минут в холодильнике.

Тесто для зеленых пельменей из шпината:

шпинат – 1 пучок + 50 г воды (должно получиться 150 мл смузи)

мука – 500 г

яйцо – 1 шт

соль – 5 г

растительное масло – 2 ст.л.

"Шпинат перебиваем с 50 мл воды в густое смузи, так, чтобы осталась только пена. Если будут большие частицы шпината, тесто не будет равномерного цвета", – пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.

К шпинатному фрешу добавляем муку, яйцо, растительное масло, соль, замешиваем тесто и даем ему отдохнуть пол часа в холодильнике.

Для начинки на это количество теста разных видов звезда "Мастер Шеф" берет 1,5 кг бедра индейки, 2 большие луковицы, 80 г воды, соль, перец и сахар по вкусу.

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