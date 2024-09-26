Сладкая шоколадная колбаска – это десерт, который многим украинцам знаком с детства, но сейчас можно приготовить улучшенную версию этого лакомства.

Шоколадная "салями" готовится очень просто, быстро, без выпекания, а получается очень вкусной и насыщенной, поэтому это идеальный десерт на скорую руку.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для приготовления шоколадной "салями" нам понадобится:

печенье (песочное) – 500 г

сахар – 4-6 ст.л. (регулируйте по своему вкусу)

какао-порошок – 4 ст.л.

сливочное масло – 180 г

молоко - 150 г

Кроме того, по желанию можно добавить следующие ингредиенты:

кокосовая стружка – 100 г

орешки (любые) – 100 г

мак или изюм

Печенье измельчаем в крошку, но не совсем мелко, чтобы оставались кусочки, и складываем в миску. По желанию добавляем к крошке кокосовую стружку, измельченные орешки, а также мак или промытый и просушенный изюм.

Отдельно в кастрюльке смешиваем молоко, сливочное масло, сахар и какао-порошок, ставим на огонь, доводим до кипения и заливаем горячей смесью печенье.

Хорошо перемешиваем, выкладываем на пищевую пленку или пакет и формируем колбаску. Для стабилизации обязательно отправляем шоколадную колбаску на один-два часа в холодильник.

Готовую сладкую колбаску достаем из пленки и присыпаем кокосовой стружкой со всех сторон, нарезаем и можно наслаждаться.

Этот десерт – это также прекрасный способ спасти устаревшее печенье, которое завалялось в шкафчике.

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