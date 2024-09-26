Шоколадная "салями" готовится очень просто, быстро, без выпекания, а получается очень вкусной и насыщенной, поэтому это идеальный десерт на скорую руку.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для приготовления шоколадной "салями" нам понадобится:
- печенье (песочное) – 500 г
- сахар – 4-6 ст.л. (регулируйте по своему вкусу)
- какао-порошок – 4 ст.л.
- сливочное масло – 180 г
- молоко - 150 г
Кроме того, по желанию можно добавить следующие ингредиенты:
- кокосовая стружка – 100 г
- орешки (любые) – 100 г
- мак или изюм
Печенье измельчаем в крошку, но не совсем мелко, чтобы оставались кусочки, и складываем в миску. По желанию добавляем к крошке кокосовую стружку, измельченные орешки, а также мак или промытый и просушенный изюм.
Отдельно в кастрюльке смешиваем молоко, сливочное масло, сахар и какао-порошок, ставим на огонь, доводим до кипения и заливаем горячей смесью печенье.
Хорошо перемешиваем, выкладываем на пищевую пленку или пакет и формируем колбаску. Для стабилизации обязательно отправляем шоколадную колбаску на один-два часа в холодильник.
Готовую сладкую колбаску достаем из пленки и присыпаем кокосовой стружкой со всех сторон, нарезаем и можно наслаждаться.
Этот десерт – это также прекрасный способ спасти устаревшее печенье, которое завалялось в шкафчике.
Последние новости Украины:
Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".
Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.
Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.