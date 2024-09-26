Помидоры будут кисло-сладкие, а из-за того, что они будут без кожуры, есть их станет намного проще.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные помидоры и подавать их столу на праздники, удивляя приятным вкусок легкой закуски.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

Томаты (сорт "сливка") — 1500 г

Листья сельдерея — 150 г

Морковь — 80 г

Лук — 80 г

Листья лавра — 3 шт.

Чеснок — 2−3 зубчика

Черный перец горошком — 10 шт.

Для рассола:

Кипяток — 2 л

Соль — 60 г

Способ приготовления:

Опустите надрезанные крест-накрест томаты в кипящую воду, дождитесь, пока треснет кожура, и сразу залейте их холодной водой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В трехлитровую банку положите сельдерей, нарезанную морковь, лук, чеснок, перец горошком и лавровые листья. Очистите помидоры от кожицы и аккуратно уложите их в банку.

"Мастер Шеф" Литвинова далее добавляет, после приготовьте рассол, растворив соль в кипятке, и охладите его, но не слишком сильно.

Залейте помидоры рассолом и накройте крышкой, не плотно. Через сутки помидоры будут малосольными, а через 2-3 дня — проквасятся, заметила "Мастер Шеф" Литвинова. То есть, при желании, уже через день вы можете подавать такие помидоры к столу, если хотите более пряный вкус, придется подождать.

Хранить можно в холодном месте до Нового года.

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