Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова подметила, что такая капуста подойдет к любому гарниру.

Это простое, полезное блюдо готовится за несколько дней и отличается очень ярким вкусом.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом квашеной капусты "Пелюстка", которая приобретает розовый цвет благодаря свекле и напоминает хризантему.

Ингредиенты:

Капуста — 2 шт. (около 3−3,5 кг)

Свекла — 1 шт. (250−300 г)

Семена кориандра — 20 г

Огуречный рассол — 2 л

Кипяток — 1 л

Соль — 30 г

Приготовление:

Вскипятите 1 литр воды в чайнике.

Нарежьте капусту так, как указано на видео "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой. Положите ее в кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте, чтобы вода закипела. После этого слейте воду.

В емкость для маринования выложите на дно половину свеклы, добавьте лавровый лист и семена кориандра. Далее положите всю капусту. Сверху выложите оставшуюся свеклу, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Залейте капусту огуречным рассолом.

В литре кипятка растворите 30 г соли и вылейте в кастрюлю с капустой. Накройте крышкой, но не слишком плотно.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, далее оставьте капусту при комнатной температуре до появления признаков брожения. У Татьяны Литвинової этот процесс занял 5 дней.

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