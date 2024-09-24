Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давыденко показала, как приготовить вкусный и ароматный тыквенно-шоколадный кекс.
"Давайте приготовим супер-осенний кекс, где тыква дает нежную текстуру, а ее особый вкус сбалансирует какао", – советует звезда "Мастер Шеф".
Еще один плюс этого блюда – оно подойдет вегетарианцам и к посту.
Для приготовления тыквенного кекса "Мастер Шеф" Ирина Давыденко берет:
- тыквенное пюре – 300 г
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 120 г
- сахар белый – 100 г
- сахар тростниковый – 100 г
- ванилин - щепотка
- мука – 250 г
- сода – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 0,5 ст.л.
- соль, корица, сушеный имбирь, мускатный орех – по вкусу
- лещина ~ 50 г
Чтобы приготовить тыквенное пюре, звезда "Мастер Шеф" предварительно нарезает тыкву ломтиками, смазывает растительным маслом, заворачивает в фольгу и запекает в духовке до полной мягкости, а затем перебивает блендером.
В одной миске смешиваем до однородности тыквенное пюре с растительным маслом, яйцами и сахаром. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем, содой, какао-порошком, ванилином, солью и специями.
Далее звезда "Мастер Шеф" смесь сухих ингредиентов постепенно добавляет к тыквенной массе и перемешивает лопаткой до однородности.
Выливаем тесто в форму, смазанную растительным маслом, сверху посыпаем измельченными лесными орешками и выпекаем кекс в разогретой до 170 градусов духовке в течение 25-35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Готовый кекс "Мастер Шеф" Ирина Давыденко достает из духовки и дает ему 5 минут охладиться на решетке – и можно наслаждаться.
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