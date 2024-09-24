Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давыденко показала, как приготовить вкусный и ароматный тыквенно-шоколадный кекс.

"Давайте приготовим супер-осенний кекс, где тыква дает нежную текстуру, а ее особый вкус сбалансирует какао", – советует звезда "Мастер Шеф".

Еще один плюс этого блюда – оно подойдет вегетарианцам и к посту.

Для приготовления тыквенного кекса "Мастер Шеф" Ирина Давыденко берет:

  • тыквенное пюре – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • растительное масло – 120 г
  • сахар белый – 100 г
  • сахар тростниковый – 100 г
  • ванилин - щепотка
  • мука – 250 г
  • сода – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ст.л.
  • соль, корица, сушеный имбирь, мускатный орех – по вкусу
  • лещина ~ 50 г

Чтобы приготовить тыквенное пюре, звезда "Мастер Шеф" предварительно нарезает тыкву ломтиками, смазывает растительным маслом, заворачивает в фольгу и запекает в духовке до полной мягкости, а затем перебивает блендером.

Ирина Давыденко

В одной миске смешиваем до однородности тыквенное пюре с растительным маслом, яйцами и сахаром. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем, содой, какао-порошком, ванилином, солью и специями.

Далее звезда "Мастер Шеф" смесь сухих ингредиентов постепенно добавляет к тыквенной массе и перемешивает лопаткой до однородности.

Выливаем тесто в форму, смазанную растительным маслом, сверху посыпаем измельченными лесными орешками и выпекаем кекс в разогретой до 170 градусов духовке в течение 25-35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Готовый кекс "Мастер Шеф" Ирина Давыденко достает из духовки и дает ему 5 минут охладиться на решетке – и можно наслаждаться.

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