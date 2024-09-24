Звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко дала рецепт легкого тыквенного кекса, который понравится даже тем, кто не любит тыкву, потому что она здесь практически не чувствуется.

Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давыденко показала, как приготовить вкусный и ароматный тыквенно-шоколадный кекс.

"Давайте приготовим супер-осенний кекс, где тыква дает нежную текстуру, а ее особый вкус сбалансирует какао", – советует звезда "Мастер Шеф".

Еще один плюс этого блюда – оно подойдет вегетарианцам и к посту.

Для приготовления тыквенного кекса "Мастер Шеф" Ирина Давыденко берет:

тыквенное пюре – 300 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 120 г

сахар белый – 100 г

сахар тростниковый – 100 г

ванилин - щепотка

мука – 250 г

сода – 1 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ст.л.

соль, корица, сушеный имбирь, мускатный орех – по вкусу

лещина ~ 50 г

Чтобы приготовить тыквенное пюре, звезда "Мастер Шеф" предварительно нарезает тыкву ломтиками, смазывает растительным маслом, заворачивает в фольгу и запекает в духовке до полной мягкости, а затем перебивает блендером.

В одной миске смешиваем до однородности тыквенное пюре с растительным маслом, яйцами и сахаром. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем, содой, какао-порошком, ванилином, солью и специями.

Далее звезда "Мастер Шеф" смесь сухих ингредиентов постепенно добавляет к тыквенной массе и перемешивает лопаткой до однородности.

Выливаем тесто в форму, смазанную растительным маслом, сверху посыпаем измельченными лесными орешками и выпекаем кекс в разогретой до 170 градусов духовке в течение 25-35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Готовый кекс "Мастер Шеф" Ирина Давыденко достает из духовки и дает ему 5 минут охладиться на решетке – и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.