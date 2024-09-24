Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина руками своего жениха показала, как приготовить вкуснейшее тирамису с халвой.

Для мусса из халвы победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

халва – 500 г

молоко - 200 г

яичные желтки – 5 шт.

желатин – 10 г

сливки 33% - 500 мл

Печенье савоярди можно купить магазинное или приготовить самостоятельно. Для этого выберем:

яйца - 3 шт

сахар - 100 г + немного для посыпки

соль - щепотка

мука – 85 г

крахмал – 20 г

А для пропитки победительница "Мастер Шеф" предлагает использовать либо традиционно кофе, либо смесь апельсинового сока с цедрой и шампанским, либо оба варианта вместе.

Чтобы приготовить мусс из халвы, сначала звезда "Мастер Шеф" добавляет к желатину немного воды и оставляет его набухать на 10 минут.

Тем временем нужно приготовить крем англез: на паровой бане на среднем огне прогреваем молоко с желтками до загущения. Снимаем крем из огня, добавляем к нему желатиновую массу и перемешиваем до однородности.

Следом добавляем в крем халву и очень хорошо перемешиваем. Если хотите более нежную консистенцию, то можно перебить смесь блендром. Оставляем мусс с халвой охлаждаться.

Охлажденные сливки, как объяснила победительница "Мастер Шеф", взбиваем на средней скорости до стойких пиков и смешиваем с муссом с халвой.

Печенье савоярди погружаем в кофе или второй вариант пропитки и выкладываем одним слоем в форму, сверху выкладываем мусс и посыпаем тирамису какао-порошком. Для стабилизации и пропитки рекомендуется дать тирамису постоять в холодильнике.

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