Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина руками своего жениха показала, как приготовить вкуснейшее тирамису с халвой.
Для мусса из халвы победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- халва – 500 г
- молоко - 200 г
- яичные желтки – 5 шт.
- желатин – 10 г
- сливки 33% - 500 мл
Печенье савоярди можно купить магазинное или приготовить самостоятельно. Для этого выберем:
- яйца - 3 шт
- сахар - 100 г + немного для посыпки
- соль - щепотка
- мука – 85 г
- крахмал – 20 г
А для пропитки победительница "Мастер Шеф" предлагает использовать либо традиционно кофе, либо смесь апельсинового сока с цедрой и шампанским, либо оба варианта вместе.
Чтобы приготовить мусс из халвы, сначала звезда "Мастер Шеф" добавляет к желатину немного воды и оставляет его набухать на 10 минут.
Тем временем нужно приготовить крем англез: на паровой бане на среднем огне прогреваем молоко с желтками до загущения. Снимаем крем из огня, добавляем к нему желатиновую массу и перемешиваем до однородности.
Следом добавляем в крем халву и очень хорошо перемешиваем. Если хотите более нежную консистенцию, то можно перебить смесь блендром. Оставляем мусс с халвой охлаждаться.
Охлажденные сливки, как объяснила победительница "Мастер Шеф", взбиваем на средней скорости до стойких пиков и смешиваем с муссом с халвой.
Печенье савоярди погружаем в кофе или второй вариант пропитки и выкладываем одним слоем в форму, сверху выкладываем мусс и посыпаем тирамису какао-порошком. Для стабилизации и пропитки рекомендуется дать тирамису постоять в холодильнике.
Последние новости Украины:
Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.
Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.
Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.