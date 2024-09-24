Звезда "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить пикули – невероятно вкусные маринованные огурчики, которые можно есть сразу или закрыть на зиму.
"Обязательно попробуйте - это вкуснятина!", - советует звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко.
Для приготовления пикулей "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:
- огурцы - 1 кг
- лук – 3 шт.
- соль – 1 ст.л.
- вода – 120 мл
- сахар - 200 г
- цксус – 120 г
- куркума — 1 ч. л.
- французская горчица – 1 ст.л.
- острый перец чили – 1 шт.
"Мастер Шеф" Алена Московченко приготовила три такие порции, из 3 кг огурцов у нее получилось 8 баночек по 0,5 л.
Огурцы нарезаем колечками. Если есть, по желанию можете использовать волнистый нож для фигурной нарезки, как у звезды "Мастер Шеф". Лук нарезаем перьями, а перец чили – кольцами.
Складываем нарезанные огурцы, лук и острый перец в кастрюлю, добавляем воду, уксус, соль, сахар, куркуму, французскую горчицу и ставим на огонь. Готовим примерно пять минут после закипания, до изменения цвета огурцов.
Далее есть два варианта, в зависимости от того, собираетесь ли вы консервировать пикули.
"Если хотите закатать как консервацию, разлейте горячие огурчики по банкам и залейте жидкостью, в которой они готовились. Если хотите смаковать сразу, охладите и поставьте в холодильник. Вкуснее всего они холодными", - пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.
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