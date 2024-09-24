Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом маринованных огурцов, которые станут прекрасной закуской или дополнением к другим блюдам.

Звезда "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить пикули – невероятно вкусные маринованные огурчики, которые можно есть сразу или закрыть на зиму.

"Обязательно попробуйте - это вкуснятина!", - советует звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко.

Для приготовления пикулей "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

огурцы - 1 кг

лук – 3 шт.

соль – 1 ст.л.

вода – 120 мл

сахар - 200 г

цксус – 120 г

куркума — 1 ч. л.

французская горчица – 1 ст.л.

острый перец чили – 1 шт.

"Мастер Шеф" Алена Московченко приготовила три такие порции, из 3 кг огурцов у нее получилось 8 баночек по 0,5 л.

Огурцы нарезаем колечками. Если есть, по желанию можете использовать волнистый нож для фигурной нарезки, как у звезды "Мастер Шеф". Лук нарезаем перьями, а перец чили – кольцами.

Складываем нарезанные огурцы, лук и острый перец в кастрюлю, добавляем воду, уксус, соль, сахар, куркуму, французскую горчицу и ставим на огонь. Готовим примерно пять минут после закипания, до изменения цвета огурцов.

Далее есть два варианта, в зависимости от того, собираетесь ли вы консервировать пикули.

"Если хотите закатать как консервацию, разлейте горячие огурчики по банкам и залейте жидкостью, в которой они готовились. Если хотите смаковать сразу, охладите и поставьте в холодильник. Вкуснее всего они холодными", - пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.

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