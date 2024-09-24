На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как сделать вкусный и сытный перекус - мини-пицу с картошкой.

Этот оригинальный рецепт картофельной пиццы — отличное решение для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Хрустящая картошка с начинкой, идеально подходит для семейного ужина.

Ингредиенты:

4 картофелины

70 г колбасок

150 г моцареллы

4 ст. л. кетчупа

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сухого розмарина

1 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. соли

Приготовление:

Отварите картошку до готовности. Выложите на пергамент и придавите через еще один лист пергамента, чтобы получить плоские лепешки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешайте оливковое масло, соль, перец и розмарин. Смазать смесью картофельные лепешки.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке до золотистой корочки, примерно 10-20 минут.

Выньте картошку из духовки, посыпьте тертой моцареллой и добавьте нарезанные колбаски, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Верните в духовку и запекайте еще 5-10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

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