Чтобы сделать идеальную и сочную котлету для бургера, нужно использовать специальные кулинарные хитрости.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала детально, как сделать лучший и вкусный бургер дома.

Ингредиенты:

Говядина — 800 г

Сало — 200 г

Специи «Мрия» — 1 ст. л.

Соль — 10 г

Помидор

Соленые огурцы

Сыр Чеддер

Бекон

Горчица

Кетчуп

Листья салата Айсберг

Приготовление котлет:

Пропустите говядину и сало через мясорубку с насадкой с большими отверстиями. Тщательно перемешайте фарш с жиром, добавьте соль, перец и специи по вкусу (подойдут белый перец и горчичные зерна).

Для создания идеальной формы используйте кулинарное кольцо или формируйте вручную. Смочите руки и форму водой перед работой, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Готовые котлеты накройте пергаментом и поставьте в холодильник на время.

Разогрейте решетку и выложите котлеты. Жарьте 3 минуты на одной стороне, затем переверните. Не нажимайте на котлету при готовке. Жарить нужно 6-8 минут в зависимости от желаемой степени прожарки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Пропарьте булку перед жаркой, чтобы корочка не крошилась, затем поджарьте на решетке. Пока котлета горячая, положите на нее сыр, чтобы он начал плавиться.

"Мастер Шеф" Литвинова далее советует, соберите бургер, добавив помидоры, соленые огурцы, бекон, листья салата Айсберг, горчицу и кетчуп по вкусу.

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