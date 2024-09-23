Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова подметила, нежное тесто на основе творога в сочетании с вишнями сделают из пирога настоящий десерт.

Это вкусный и сочный десерт, который идеально подойдет для сезона свежих ягод, пока они еще есть.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что такой ягодный пирог легко приготовить, и он станет отличным дополнением к вашему столу.

Ингредиенты:

Сыр (творог) 9% — 600 г

Яйца — 6 шт.

Сахар — 360 г

Сливочное масло — 140 г

Ванильный сахар — 20 г

Разрыхлитель — 30 г

Соль — 1 ч. ложка

Пшеничная мука — 440 г

Вишни (без косточек) — 800 г

Крахмал — 100 г

Приготовление:

Перебить сыр в пасту с помощью погружного блендера. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В комнатную температуру сливочного масла натереть цедру лимона и добавить кардамон.

В просеянную муку добавить разрыхлитель и соль. Во взбитые яйца добавить перебитый творог, затем масло со специями, и аккуратно перемешать все до однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее надо выложить тесто на противень, застеленный пергаментом. Вишни обвалять в крахмале и равномерно распределить по тесту.

Выпекать пирог в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа (если вишни замороженные, увеличить время выпекания на 15 минут). Готовый пирог смазать джемом и посыпать измельченными фисташками и сахарной пудрой, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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