Это вкусный и сочный десерт, который идеально подойдет для сезона свежих ягод, пока они еще есть.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что такой ягодный пирог легко приготовить, и он станет отличным дополнением к вашему столу.
Ингредиенты:
- Сыр (творог) 9% — 600 г
- Яйца — 6 шт.
- Сахар — 360 г
- Сливочное масло — 140 г
- Ванильный сахар — 20 г
- Разрыхлитель — 30 г
- Соль — 1 ч. ложка
- Пшеничная мука — 440 г
- Вишни (без косточек) — 800 г
- Крахмал — 100 г
Приготовление:
Перебить сыр в пасту с помощью погружного блендера. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В комнатную температуру сливочного масла натереть цедру лимона и добавить кардамон.
В просеянную муку добавить разрыхлитель и соль. Во взбитые яйца добавить перебитый творог, затем масло со специями, и аккуратно перемешать все до однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее надо выложить тесто на противень, застеленный пергаментом. Вишни обвалять в крахмале и равномерно распределить по тесту.
Выпекать пирог в разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа (если вишни замороженные, увеличить время выпекания на 15 минут). Готовый пирог смазать джемом и посыпать измельченными фисташками и сахарной пудрой, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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