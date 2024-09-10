В мире существует множество вариантов приготовления этой закуски, но по этому одесскому рецепту форшмак всегда получается максимально вкусным и нежным.

Форшмак – это популярная закуска, главными ингредиентами которой являются мелко рубленая сельдь, яйца, сливочное масло и лук, также часто к нему добавляют яблоко или картошку.

Существует множество рецептов форшмака. В этот раз на своей странице в Instagram фудблогерка Юлия Сенич показала, как приготовить аутентичный одесский форшмак.

Чтобы приготовить аутентичный одесский форшмак, нам понадобится:

сельдь – 1 шт.

яйца – 3 шт.

лук репчатый – 1 шт.

яблоко (зеленое) – 1 шт.

сливочное масло – 60 г

соль и молотый перец – по вкусу

лимонный сок – по вкусу

Селедку разбираем на филе, зачищаем от косточек и мелко рубим ножом. Лук нарезаем мелкими кубиками, яблоко и вареные яйца натираем на мелкой терке и добавляем к селедке.

Также добавляем мягкое сливочное масло (комнатной температуры, не растопленное), добавляем соль, перец, лимонный сок, чтобы сбалансировать вкус. Перемешиваем все до однородности – и форшмак готов.

Подавать форшмак лучше всего с черным хлебом, для декора сверху можно добавить немного мелко нарезанного зеленого лука.

Ранее своим рецептом форшмака поделилась победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина. Для ее рецепта понадобится 1 сельдь, 50 г белого хлеба без корочки, 100 г молока, 1 луковица, 1-2 зеленых яблока, 30 г сливочного масла, соль, перец и лимонный сок по вкусу.

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