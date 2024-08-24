На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый и простой рецепт закуски из кабачков, который займет всего пять минут вашего времени.
Ингредиенты:
- Кабачки — 250 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Сахар — 1 ч. л.
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Перец — 1/3 ч. л.
- Оливковое масло — 40 мл
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте кабачки тонкими слайсами, полукольцами или небольшими брусочками, в зависимости от предпочтений, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Очистите чеснок и пропустите его через пресс.
Поместите нарезанные кабачки в зип-пакет.
Добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок и оливковое масло.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, закройте пакет и тщательно потрясите его в течение нескольких минут, чтобы кабачки хорошо пропитались маринадом.
Маринованные кабачки можно подавать к столу уже через 5–10 минут. Благодаря такому короткому времени маринования, они сохраняют свежесть и приобретают насыщенный вкус, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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