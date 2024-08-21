Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 августа.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 августа.

Гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 21 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Некоторым проектам не суждено покинуть землю.

Даже если поначалу это казалось хорошей идеей, возможно, сейчас самое время от нее отказаться.

Вы не хотите тратить время и энергию на то, что никуда не приведет. Просто спишите это на опыт.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Вы готовы действовать, и другие увидят вашу амбициозную сторону.

Однако вы можете почувствовать легкое разочарование, когда то, что вы готовы сделать, не готово для вас.

Будьте терпеливы. Иногда требуется немного времени, прежде чем все встанет на свои места. Используйте это время с умом, чтобы подготовиться к следующим шагам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

В последнее время вы узнали о себе немало нового, и теперь пришло время применить полученные знания на практике.

Вам следует продумать свои следующие шаги, не торопясь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Вы тот человек, который станет катализатором для начала чего-то нового. Вы усердно работаете, чтобы внести большие изменения в свою жизнь.

Иногда страх не иметь чего-либо может заставить вас быть излишне агрессивным в этом стремлении.

Постарайтесь поддерживать сильный настрой, основанный на изобилии. Для всех всего хватит.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Загляните внутрь себя. Ваши чувства — это проводник, который поможет вам понять, где вы находитесь сейчас.

Вы можете подпитываться энергией других людей, и это может заставить вас чувствовать себя немного не в своей тарелке.

Однако то, что вы обнаружите, может помочь вам быть полезным людям в вашей жизни в хорошем смысле. Будьте открыты для вариантов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Вы слишком много думаете о том, что есть у других и чего хотите вы.

У каждого есть трудности, о которых вы можете не знать. Важно не винить прошлое или, возможно, отсутствие возможностей в том, что что-то не сработало по плану.

Вместо этого попытайтесь найти лазейку, которая поможет вам осуществить свои мечты.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Иногда понимание своего главного «зачем» может помочь вам почувствовать радость от того, что вы собираетесь сделать.

Конечно, в этом путешествии будут такие моменты, которые вам вообще не захочется проходить.

Однако именно такие моменты помогают вам закалять характер и учат вас тому, что значит быть безоговорочно преданным делу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Колесница

Есть время и место, чтобы сдаться и уйти. Но вы знаете, что сейчас это не так.

Возможно, вы не сможете контролировать все, что происходит вокруг вас.

Но вы можете контролировать свою реакцию, и это может быть почти одно и то же.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Правосудие

Если вы хотите, чтобы что-то изменилось, вам, возможно, придется принять больше участия, чем вы уже принимаете.

Особенно если вас интересуют какие-либо политические действия. Вы захотите писать и говорить то, что, по вашему мнению, должно быть сказано, и делать часть работы, которую другие не хотят делать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Вы много думали о необходимости больших перемен.

Вы можете не чувствовать, что другие вас поддержат. Это может давить на ваше сердце.

Вам может казаться, что вы совсем одни, но именно здесь Вселенная часто идет вам навстречу, чтобы помочь вам увидеть, что вы самодостаточны.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Вы встречаете человека, который вам не нравится, но вы вынуждены с ним работать.

Так устроена вселенная. Ваши проблемы и черты характера конфликтуют с их, но среди всех искр, которые возникают, когда вы сталкиваетесь лбами друг с другом, вы учитесь и становитесь лучше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вас ждут хорошие новости, и вы можете удивиться, узнав, что кто-то думает о вас в столь позитивном свете.

Вы все делаете правильно, и за это вы будете вознаграждены.

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