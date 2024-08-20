Ежедневный гороскоп на 20 августа, изменения, которые необходимо внести, будет гораздо легче сохранить, если мы сделаем их сейчас.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваша система поддержки действительно может помочь повысить вашу самооценку сейчас, если вы готовы слушать. Вы можете быть тем, кто черпает изнутри, чтобы поддержать себя. Это отличный способ оставаться сильным в трудные времена, но иногда ваши друзья могут видеть сильные стороны, о которых вы не осознаете с вашей собственной точки зрения. Когда вы преследуете свои цели, убедитесь, что вы окружаете себя людьми, которые хотят видеть вашу победу.

Телец

20 апреля-20 мая

В воздухе витает более легкая энергия, и это отчасти потому, что все готовы к отдыху, но есть дополнительный заряд веселья от планет в вашем углу. Не воспринимайте вещи слишком серьезно и наслаждайтесь временем, которое вы проводите со своими начальниками и коллегами. Прилагая дополнительные усилия для поддержания позитивного настроения, вы можете получить от этого выгоду.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Найти свой дзен сейчас может быть проще, чем когда-либо. Возможно, в последнее время все было более суматошно, чем вы ожидали, и, возможно, вы отстали от занятий, которые помогают вам чувствовать себя единым со вселенной. Будь то пребывание на природе, йога или медитация, пришло время вернуться к этому с целеустремленностью и энтузиазмом. Не волнуйтесь, если теперь, когда вы перестали практиковать, это не будет получаться у вас так же естественно, просто начните снова, где бы вы ни были сейчас.

Рак

21 июня-22 июля

Кто-то из вашего прошлого может вернуться в вашу жизнь. Этот человек, возможно, думал о вас довольно долго, и теперь он готов снова обратиться к вам. Возможно, вы не расстались на лучших условиях или даже не заметили, что ваши отношения вообще развалились. Вам решать, впускать его обратно или нет, но это поможет заметить, что вы чувствуете, когда думаете о том, чтобы снова оказаться рядом с ним.

Лев

23 июля – 22 августа

Разговоры с авторитетными лицами могут помочь вам обрести больше стабильности сейчас. Может быть трудно передать бразды правления или даже признать, что ваш путь может быть не лучшим, но кто-то, кого вы считаете наставником или начальником, может дать вам хороший совет. Не думайте, что ваш собственный опыт применим ко всему, потому что другие прошли через события и опыт, которые вы не прошли. Позвольте чужим воспоминаниям вести вас к успеху.

Дева

23 августа – 22 сентября

Высказывание своих мыслей вслух может завести вас далеко прямо сейчас. Возможно, вы боретесь с решением, и обдумывание этого решения только водит вас по кругу. После всех этих размышлений вы, вероятно, захотите просто выбрать путь и начать идти по нему. Тем не менее, вы знаете, что один вариант приведет к лучшему результату, и вы хотите выбрать правильный, если сможете. Обсуждение ваших решений с кем-то, кому вы доверяете, может помочь вам разобраться с этим.

Весы

23 сентября – 22 октября

Планирование времени для развлечений может помочь вам вырваться из колеи. Вы можете чувствовать себя застрявшим в своей текущей рутине, и это, вероятно, потому, что вы позволяете хорошим временам оказаться в самом низу вашего списка дел. Теперь, когда выходные приближаются, постарайтесь найти структурированный способ наслаждаться собой — что-то с установленным временем, что заставит вас выйти и развлечься. Даже если у вас есть место только для ухода за собой дома, убедитесь, что день не ускользнет от вас без этого.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня давать может быть даже веселее, чем получать. У вас есть возможность быть щедрым в течение дня, но вы можете быть не уверены, что делать, когда эта возможность появится. Давайте, давайте, когда кто-то просит вас о помощи, потому что вы с большей вероятностью найдете удовлетворение от осознания того, что сделали что-то хорошее для кого-то другого, чем от сдерживания. Некоторые дни лучше подходят для сохранения ваших ресурсов, но не сегодня.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Пришло время сосредоточиться на качестве, а не на количестве, когда вы выбираете себе друзей. Возможно, вы из тех, у кого много людей вокруг, но, возможно, больше тех, кто просто знакомые, а не настоящие друзья. Свяжитесь с ними сегодня, если кто-то особенный вдруг придет вам на ум, но отойдите от людей, с которыми вы не чувствуете связи. Люди, которые приходят вам на ум, когда вы думаете о своих лучших друзьях, — это те, с кем вам суждено общаться сейчас.

Козерог

22 декабря – 19 января

Финансы, наконец, могут улучшиться. Облегчение может прийти, если вы в последнее время ощущали тяжесть своих счетов, или на вашем банковском счете могут появиться дополнительные карманные деньги, которых вы ждали. В любом случае, это развитие событий может помочь вам воодушевиться и вдохновить на следующие шаги в вашей жизни. Если трата немного больше на себя этих денег поможет вам почувствовать себя более собой, продолжайте и балуйте себя.

Водолей

20 января – 18 февраля

Не позволяйте своим страхам сломить вас. Сейчас вы можете быть более эмоционально чувствительны, и беспокойство может проникнуть в ваши мысли и действия, если вы не обращаете на это внимания. Постарайтесь отвлечься, думая о позитивном будущем, даже если оно не кажется таким уж вероятным в данный момент. Нет никаких причин, по которым лучший результат не может быть для вас, особенно если вы готовы. Чем дальше вы сможете отодвинуть свой разум от негативных возможностей, тем лучше.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Две головы лучше, чем одна. Сотрудничество — это хорошо для вас, особенно сейчас, так как оно помогает вам работать над слабостями и усиливать свои сильные стороны и таланты. Найдите того, кто хорош в том, в чем вы плохи, и плох в том, в чем вы хороши. Работая вместе, вы сможете достичь всего, что жизнь вам подкинет. Вы можете обнаружить, что нахождение в этой команде также помогает вам выстроить более тесную связь.

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