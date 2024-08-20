20 августа, практически по всех Украине ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом сообщили синоптики на сайте Гидрометеорологического центра.
Во Львове будет облачно, днем может быть мелкий дождь, который закончится уже вечером.
В Харькове будет ясная, без осадков, в Одессе так же солнечно погода, без дождя.
Температура воздуха в Киеве будет на уровне +31 днем и +22 ночью, во Львове +28 днем и +20 ночью, в Харькове +33 днем и +20 ночью, в Одессе +35 днем и +20 ночью.
На западе Украины облачно, местами кратковременный дождь. На севере будет облачно с прояснениями, без осадков.
На востоке нашей страны ожидается облачная погода, без осадков, ветер ночью юго-восточный, 1-3 м/с, днем восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью будет +19...+16 градусов, днем +32...+35 градусов.
На юге Украины синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный, 1-3 м/с, днем восточный, 3-5 м/с
Температура воздуха ночью будет +22...+20 градусов, днем +30...+37 градусов.
К слову, согласно информации сайта Sinoptik, 20 августа в Киеве будет ясная погода в течение всего дня, однако ближе к вечеру небо затянется облаками, но осадки в этот день не ожидаются.
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