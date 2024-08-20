Синоптики предупредили украинцев, кому нужно готовиться к изнурительной жаре, а кого порадует дождь.

20 августа, практически по всех Украине ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом сообщили синоптики на сайте Гидрометеорологического центра.

Во Львове будет облачно, днем может быть мелкий дождь, который закончится уже вечером.

В Харькове будет ясная, без осадков, в Одессе так же солнечно погода, без дождя.

Температура воздуха в Киеве будет на уровне +31 днем и +22 ночью, во Львове +28 днем и +20 ночью, в Харькове +33 днем и +20 ночью, в Одессе +35 днем и +20 ночью.

На западе Украины облачно, местами кратковременный дождь. На севере будет облачно с прояснениями, без осадков.

На востоке нашей страны ожидается облачная погода, без осадков, ветер ночью юго-восточный, 1-3 м/с, днем ​​восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью будет +19...+16 градусов, днем ​​+32...+35 градусов.

На юге Украины синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный, 1-3 м/с, днем ​​восточный, 3-5 м/с

Температура воздуха ночью будет +22...+20 градусов, днем ​​+30...+37 градусов.

К слову, согласно информации сайта Sinoptik, 20 августа в Киеве будет ясная погода в течение всего дня, однако ближе к вечеру небо затянется облаками, но осадки в этот день не ожидаются.

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