Украинцы ощутили на себе жаркие выходные, но это не предел, вскоре ожидается температура воздуха до +37 градусов.

Похолодание в Украине пока не предвидится.

Очередная мощная волны жары ожидается уже на этой неделе. Синоптики назвали дату, когда жара пойдет на спад.

В большинстве регионов будет сохраняться комфортная погода с температурой воздуха днем +20°...+27°, ночными температурами +10°...+16°.

Ко Дню Независимости погода начнет меняться, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook.

Спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине начинается вторая волна жары и она будет длиться до 25 августа.

"Уже сейчас мы можем говорить о том, что к нам приближается вторая волна жары, она начнется с завтрашнего дня, уже будут выше показатели температуры", - прогнозирует синоптик.

Птуха добавила, что тепло, которое будет поступать на территорию Украины с юго-запада, будет провоцировать более высокие температурные показатели, в частности, в юго-западных и южных областях.

Во многих областях Украины температура будет держаться в районе 29-34 °, в юго-западных и южных областях она может достичь 35-37 °.

Синоптик Укргидрометцентра отмечает, что сильная жара классифицируется начиная с 35 градусов.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что до конца августа понижения температуры не ожидается, данная аномальная жара обусловлена поступившей из Африки тепловой волной.

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