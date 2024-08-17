Дожди с грозами, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в субботу 17 августа пройдут в четырех областях.
Самая низкая ночная температура в этот день будет +12 градусов, днем ожидается +35-37 градусов.
Об этом сообщила метеоролог "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.
"Показатели температуры в большинстве областей будут в пределах 27-34 градусов, а на юге — 35-37 градусов. Пока 40-градусной жары на юге, как это было в июле, по прогнозам не предполагается", — добавила Птуха.
Метеоролог добавила, что волна жары в этот раз не должна быть утомительной.
Однако днем в выходные и в начале следующей недели будет жарко, поэтому стоит поберечь себя.
Прохладнее 17-18 августа будет в западных регионах Украины, там пройдут кратковременные дожди.
17 августа в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.
Синоптики прогнозируют, что ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Напомним, что ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в августе будет +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
Месячное количество осадков в августе ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.
Источник: РБК-Украина.
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