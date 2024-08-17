В ближайшие дни в Украине будет жара, ее уже фиксируют в некоторых областях нашей страны, украинцев предупреждают о пожарной опасности.

Дожди с грозами, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в субботу 17 августа пройдут в четырех областях.

Самая низкая ночная температура в этот день будет +12 градусов, днем ожидается +35-37 градусов.

Об этом сообщила метеоролог "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

"Показатели температуры в большинстве областей будут в пределах 27-34 градусов, а на юге — 35-37 градусов. Пока 40-градусной жары на юге, как это было в июле, по прогнозам не предполагается", — добавила Птуха.

Метеоролог добавила, что волна жары в этот раз не должна быть утомительной.

Однако днем в выходные и в начале следующей недели будет жарко, поэтому стоит поберечь себя.

Прохладнее 17-18 августа будет в западных регионах Украины, там пройдут кратковременные дожди.

17 августа в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в августе будет +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.

Месячное количество осадков в августе ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.

Источник: РБК-Украина.

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