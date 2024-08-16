В Украину возвращается жара, которая достигнет своего пика уже в выходные, 17-18 августа, с температурами до +33 градусов.

В Украину возвращается жара после незначительного похолодания. В ближайшие дни температура поднимется до +30…+33 градусов и выше.

Жаркая погода ожидается уже на выходных, 17-18 августа, сообщает синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Однако в пятницу, 16 августа, Диденко прогнозирует солнечную, сухую и теплую погоду: "Несколько дождливая погода коснется только Карпат и Волыни. И это все". По ее словам, максимальная температура 16 августа достигнет +26...+29 градусов, на юге и западе Украины будет немного теплее: "...жара начнет ощущаться, с температурами до +28...+33 градусов".

По Киеву синоптикиня отметила, что в столице будет сухо с температурой +26...+28 градусов: "В дальнейшем жара вернется и в столицу".

Ранее Politeka также писала о том, что в начале 2024 года в Украине зафиксировано более 700 тысяч производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, что является на треть более высоким показателем по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Стало известно, где больше всего должников проживает и где самые большие долги за отопление, водоснабжение и электроснабжение. Об этом сообщают аналитики Опендатабота.

Кроме того, Politeka писала о том, что украинцы получат увеличенную пенсию. В ПФУ сообщили, чьи августовские прибавки вырастут осенью.

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