У вересні зростуть надбавки пенсіонерів, але пощастить не всім пенсіонерам - як повідомили у ПФУ.

В Україні пенсіонери отримують різні надбавки до пенсій, включаючи вікові доплати, які нараховуються після досягнення певного віку. Про це в деталях повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

Пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на спеціальні вікові надбавки, за умови, що їхня загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично у місяці, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Наразі розмір надбавки складає:

для осіб від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

для осіб від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

для осіб від 80 років і старше — 570 гривень.

Надбавка до пенсії зростає в місяці, коли пенсіонер досягає нового вікового порогу.

Тому у вересні ті, хто досягне 75 або 80 років, отримають збільшені виплати:

Пенсіонери, які досягли 75 років, почнуть отримувати 456 гривень замість попередніх 300 гривень.

Пенсіонери, які досягли 80 років, отримають 570 гривень замість 456 гривень.

Нагадаємо, що 80% пенсіонерів в Україні отримують пенсії через банки, зокрема "Приватбанк" та "Ощадбанк". При втраті пенсійної картки, пенсіонер повинен блокувати її шляхом звернення в банк або через мобільний/інтернет-банкінг.

При зміні банківського рахунку або банку, пенсіонер повинен повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

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