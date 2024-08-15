В сентябре вырастут надбавки пенсионеров, но повезет не всем пенсионерам – как сообщили в ПФУ.

В Украине пенсионеры получают разные надбавки к пенсиям, включая возрастные доплаты, которые начисляются после достижения определенного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на специальные возрастные надбавки, при условии, что их общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически в месяце, когда пенсионер достигает определенного возраста. В настоящее время размер надбавки составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

для лиц от 80 лет и старше – 570 гривен.

Прибавка к пенсии растет в месяцы, когда пенсионер добивается нового возрастного порога.

Поэтому в сентябре те, кто достигнет 75 или 80 лет, получат увеличенные выплаты:

Пенсионеры, достигшие 75 лет, начнут получать 456 гривен вместо предыдущих 300 гривен.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получат 570 гривен вместо 456 гривен.

Напомним, что 80% пенсионеров в Украине получают пенсии через банки, в том числе "Приватбанк" и "Ощадбанк". При потере пенсионной карты пенсионер должен блокировать ее путем обращения в банк или через мобильный/интернет-банкинг.

При смене банковского счета или банка, пенсионер должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины.

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Напомним, при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.

Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.

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