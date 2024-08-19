Известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально приготовить кукурузу.

Если вам нужен рецепт вареной кукурузы, то попробуйте этот, а судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить запеченную пряную кукурузу. Это очень простой в приготовлении, но оригинальный и вкусный рецепт. Кукуруза сохраняет сочность, получается нежной и ароматной.

На один кочан кукурузы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. паприки

1 ч.л. хлопьев перца чили

1 ч.л. сушеного базилика

1 ч.л. соли

лайм для подачи

Кочан кукурузы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала разрезает поперек пополам, а затем каждую половину вдоль четвертины.

Для маринада в небольшой миске смешиваем оливковое масло с паприкой, перцем чили, сушеным базиликом и солью. Кукурузу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво складывает в миску, поливает ее маринадом и хорошо перемешивает, чтобы каждый кусочек кочана был покрыт специями.

Замаринованную кукурузу выкладываем на противень, застеленный пергаментом, отправляем в разогретую до 160-170 градусов духовку и выпекаем примерно 30-40 минут.

Подавать запеченную пряную кукурузу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует горячей вместе с дольками лайма – он придаст яркости вкусу.

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