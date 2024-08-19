Мобилизация в Украине продолжается. В Верховной Раде прокомментировали вопросы экономического бронирования и мобилизации пенсионеров. Глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский рассказал, кто пойдет воевать и в какие войска.
Российская пропаганда распространяет информацию о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров. Однако согласно украинскому законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет при наличии 31 года страхового стажа. В то же время, украинцы могут служить в армии до 60 лет, за исключением военнослужащих высшего офицерского состава, для которых предельный возраст составляет 65 лет.
Есть случаи, когда лица выходят на пенсию до достижения 60 лет. К примеру, военнослужащие часто выходят на пенсию в среднем в возрасте 43 лет. Эти лица могут быть подлежат мобилизации, если отвечают требованиям по возрасту и состоянию здоровья.
Военные, начинающие карьеру с обучения в военных учебных заведениях, обычно выходят на пенсию около 43 лет. После этого они могут работать в других сферах, хотя некоторые могут столкнуться с проблемами со здоровьем, что препятствует продолжению работы.
Военнообязанными могут быть пенсионеры, ранее работавшие в следующих органах:
- Национальная полиция Украины
- Министерство внутренних дел (руководящий и рядовой состав)
- Служба судебной охраны
- Государственное бюро расследований
- Государственная налоговая служба
- Государственная таможенная служба
- Бюро экономической безопасности Украины
- Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.
Источник: На Пенсии .
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