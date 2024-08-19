Мобилизация в Украине продолжается. В Верховной Раде прокомментировали вопросы экономического бронирования и мобилизации пенсионеров. Глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский рассказал, кто пойдет воевать и в какие войска.

Российская пропаганда распространяет информацию о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров. Однако согласно украинскому законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет при наличии 31 года страхового стажа. В то же время, украинцы могут служить в армии до 60 лет, за исключением военнослужащих высшего офицерского состава, для которых предельный возраст составляет 65 лет.

Есть случаи, когда лица выходят на пенсию до достижения 60 лет. К примеру, военнослужащие часто выходят на пенсию в среднем в возрасте 43 лет. Эти лица могут быть подлежат мобилизации, если отвечают требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

Военные, начинающие карьеру с обучения в военных учебных заведениях, обычно выходят на пенсию около 43 лет. После этого они могут работать в других сферах, хотя некоторые могут столкнуться с проблемами со здоровьем, что препятствует продолжению работы.

Военнообязанными могут быть пенсионеры, ранее работавшие в следующих органах:

Национальная полиция Украины

Министерство внутренних дел (руководящий и рядовой состав)

Служба судебной охраны

Государственное бюро расследований

Государственная налоговая служба

Государственная таможенная служба

Бюро экономической безопасности Украины

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Источник: На Пенсии .

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