За даними суду, чоловік ще 5 березня 2022 року залишив свою військову частину.

Частина чоловік уникає мобілізації після вручення повістки. В Україні засудили солдата-контрактника, який від 2022 до 2024 року переховувався від служби. На суді чоловік просив відпустити його на фронт. Про це йдеться у вироку Заводського районного суду Запоріжжя.

Згідно з даними суду, чоловік 5 березня 2022 року залишив свою військову частину. Однак у травні 2024 року він добровільно повернувся на службу до військової служби правопорядку.

На суді контрактник визнав свою провину і пояснив, що в грудні 2021 року спочатку проходив строкову службу, а потім підписав контракт на військову службу.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він був направлений в зону активних бойових дій, але через страх за своє життя самовільно залишив місце дислокації. Не бажаючи далі переховуватися, 29 травня 2024 року він добровільно з'явився до військової служби правопорядку. Чоловік додав, що готовий повернутися на службу. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 ККУ і засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо про схожий випадок. У Закарпатській області до 3 років та 2 місяців позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Це вже другий для нього вирок суду за статтею 336 ККУ, оскільки в перший раз жителя Закарпаття засудили до іспитового терміну.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.