Часть мужчины избегает мобилизации после вручения повестки. В Украине осужден солдат-контрактник, который с 2022 до 2024 года скрывался от службы. На суде мужчина просил отпустить его на фронт. Об этом говорится в приговоре Заводского районного суда Запорожья.

Согласно данным суда, мужчина 5 марта 2022 года покинул свою воинскую часть. Однако в мае 2024 года он добровольно вернулся на службу в военную службу правопорядка.

В суде контрактник признал свою вину и объяснил, что в декабре 2021 года сначала проходил срочную службу, а затем подписал контракт на военную службу.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину он был направлен в зону активных боевых действий, но из-за страха за свою жизнь самовольно покинул место дислокации. Не желая дальше скрываться, 29 мая 2024 он добровольно явился в военную службу правопорядка. Мужчина добавил, что готов вернуться на службу. Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 УК и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним о схожем случае. В Закарпатской области к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы приговорили мужчину из-за уклонения от мобилизации. Это уже второй для него приговор суда по статье 336 УКУ, поскольку впервые жителя Закарпатья приговорили к испытательному сроку.

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