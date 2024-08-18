В Украине тарифы на газ могут повыситься. Однако это произойдет только в случае завершения войны и отмены военного положения. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ. Названа дата возможного повышения цен.

Так, в Украине тариф на газ могут повысить только с мая 2025-го. По крайней мере, до мая 2025 года стоимость кубометра газа останется на уровне 7,96 грн. Во время военного положения повышение тарифов на эту коммунальную услугу запрещено мораторием. В частности, мораторий запрещает повышение цен только на газ и отопление до завершения военного положения.

Согласно инфляционному отчету НБУ, в 2025 году прогнозируется постепенное повышение акцизов и тарифов на ЖКХ. Тем не менее, сроки и точные параметры этих корректировок остаются неопределенными, что является риском для прогноза инфляции. Таким образом, НБУ лишь ожидает роста тарифов, но не влияет на эти решения и не знает точных дат их внедрения.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в следующих годах. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в прогнозе.

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