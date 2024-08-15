В Україні кожен споживач електроенергії має можливість встановити багатозонний лічильник, звернувшись до свого постачальника електрики, і перейти на новий тариф. Наприклад, використовуючи двозонний лічильник, можна скористатися зниженою ціною за електроенергію в нічний час — з 23:00 до 07:00. У цей період тариф становитиме 2,16 грн за кВтгод, що вдвічі дешевше звичайної ціни 4,32 грн за кВтгод.

Як повідомляється, у денний час (з 7:00 до 23:00) тариф залишиться незмінним. Вночі (з 23:00 до 07:00) ви зможете платити за електроенергію на 50% дешевше завдяки знижці.

Якщо ви вирішите перейти на тризонний тариф, то у пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) платитимете на 50% більше від звичайної ціни. У періоди напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) тариф залишатиметься без змін. Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) буде на 60% нижчим від звичайного.

Підключення нічного тарифу не вимагає додаткових витрат, але для цього потрібно придбати двозонний лічильник, вартість якого становить від 1,6 до 2,4 тис. грн. Інвестиція швидко окупиться: наприклад, якщо ви споживаєте 250 кВт*год електроенергії на місяць, з яких половина використовується вночі, ви зможете заощаджувати близько 460 грн на місяць. Отже, вартість лічильника повернеться вже за 5 місяців.

Нагадуємо, що підвищення тарифів не планується. Діючий тариф зафіксовано до кінця квітня 2025 року на рівні 4,32 грн/кВт*год. Це єдина ціна, яка застосовується як для індивідуальних, так і для колективних побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.