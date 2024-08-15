В Украине у каждого потребителя электроэнергии есть возможность установить многозонный счетчик, обратившись к своему поставщику электричества, и перейти на новый тариф. Например, используя двухзонный счетчик, можно воспользоваться пониженной ценой за электроэнергию в ночное время – с 23:00 до 07:00. В этот период тариф будет составлять 2,16 грн за кВтч, что вдвое дешевле обычной цены 4,32 грн за кВтч.

Как сообщается, в дневное время (с 7.00 до 23.00) тариф останется неизменным. Ночью (с 23:00 до 07:00) вы можете платить за электроэнергию на 50% дешевле благодаря скидке.

Если вы решите перейти на трехзонный тариф, то в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) будете платить на 50% больше обычной цены. В периоды полупечной нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) тариф будет оставаться без изменений. Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) будет на 60% ниже обычного.

Подключение ночного тарифа не требует дополнительных расходов, но для этого необходимо приобрести двухзонный счетчик, стоимость которого составляет от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Инвестиция быстро окупится: например, если вы потребляете 250 кВт*ч электроэнергии в месяц, половина которых используется ночью, вы сможете экономить около 460 грн в месяц. Следовательно, стоимость счетчика вернется уже через 5 месяцев.

Напомним, что повышение тарифов не планируется. Действующий тариф зафиксирован до конца апреля 2025 года на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Это единственная цена, применяемая как для индивидуальных, так и для коллективных бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года.

Источник: OBOZ.UA.

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