Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф – 13" Алена Московченко показала, как приготовить рулетики из баклажанов по-новому, с невероятно вкусной начинкой.

Звезда тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко у себя в Instagram поделилась рецептом быстрой и очень вкусной закуски из баклажанов и сыра.

"Когда начинается сезон свежих овощей, я готова ее есть каждый день", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления вкусных баклажановых рулетиков с сыром "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

баклажаны - 2 шт.

сыр фета – 50 г

брынза (лучшее овечья) - 50 г

базилик (зеленый или фиолетовый) – небольшой пучок

орехи (кедровые) - 30 г

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

растительное масло для жарки

соль и перец - по вкусу

Баклажаны "Мастер Шеф" Алена Московченко моет, нарезает на тоненькие слайсы, подсаливает и оставляет на время, чтобы они выпустили лишнюю жидкость и горечь.

Для сырной начинки фету, брынзу, кедровые орешки, листья базилика и чеснок перебиваем блендером до однородности. Помидоры просто нарезаем на кусочки.

Слайсы баклажана обжариваем на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла до золотистости. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

На край каждого кусочка баклажана "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает немного сырной пасты, добавляет помидор и заворачивает рулетики.

"Наслаждайтесь сразу после приготовления, пока баклажаны еще немного хрустящие по краям!", - советует финалистка "Мастер Шеф".

Последние новости Украины:

С секретным ингредиентом: рецепт кабачковой икры от победительницы "Мастер Шеф" Глинской.

Баклажаны по-корейски: шеф-повар дал рецепт простой и очень вкусной закуски.

Как варить кукурузу: правильный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".