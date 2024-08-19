Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, эти куриные крылышки с маринадом и аппетитной глазурью можно приготовить как на гриле, так и в духовке.
Ингредиенты:
Для маринада:
- 1,5 кг куриных крыльев
- 500 мл воды
- 1 ст. л. меда
- 100 г острой горчицы
- 250 мл соевого соуса
- 2 ст. л. ароматного масла с травами
Для глазури:
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. меда
- 1 ст. л. кетчупа
- 1 ст. л. ароматного масла с травами
- Перец чили по желанию (для остроты)
Приготовление:
В глубокой миске смешайте воду комнатной температуры с соевым соусом, ароматным маслом, горчицей и медом. Хорошо перемешайте до полного растворения меда и однородности массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Поместите куриные крылья в маринад, убедитесь, что они полностью покрыты. Закройте миску пленкой и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, мед, кетчуп и ароматное масло. Если вы любите острое, добавьте немного измельченного перца чили.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нагрейте смесь на медленном огне, помешивая, пока она не загустеет и не приобретет однородную консистенцию. Обычно это занимает несколько минут.
Разогрейте гриль или духовку до средней температуры (примерно 180°C). Выложите маринованные крылья на гриль или противень, застеленный бумагой для выпекания.
В горячем виде щедро промажьте крылышки приготовленной глазурью. Верните их на гриль или в духовку на несколько минут, чтобы глазурь немного карамелизировалась, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
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