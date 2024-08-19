Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как лучше всего приготовить мясо в глазури.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, эти куриные крылышки с маринадом и аппетитной глазурью можно приготовить как на гриле, так и в духовке.

Ингредиенты:

Для маринада:

1,5 кг куриных крыльев

500 мл воды

1 ст. л. меда

100 г острой горчицы

250 мл соевого соуса

2 ст. л. ароматного масла с травами

Для глазури:

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. меда

1 ст. л. кетчупа

1 ст. л. ароматного масла с травами

Перец чили по желанию (для остроты)

Приготовление:

В глубокой миске смешайте воду комнатной температуры с соевым соусом, ароматным маслом, горчицей и медом. Хорошо перемешайте до полного растворения меда и однородности массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Поместите куриные крылья в маринад, убедитесь, что они полностью покрыты. Закройте миску пленкой и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, мед, кетчуп и ароматное масло. Если вы любите острое, добавьте немного измельченного перца чили.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нагрейте смесь на медленном огне, помешивая, пока она не загустеет и не приобретет однородную консистенцию. Обычно это занимает несколько минут.

Разогрейте гриль или духовку до средней температуры (примерно 180°C). Выложите маринованные крылья на гриль или противень, застеленный бумагой для выпекания.

В горячем виде щедро промажьте крылышки приготовленной глазурью. Верните их на гриль или в духовку на несколько минут, чтобы глазурь немного карамелизировалась, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

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