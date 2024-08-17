Блинчики — это одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они отлично подходят как для закусок, так и как основное блюдо. Их можно приготовить даже как десерт! Предлагаем вам рецепт, как приготовить вкусные блины от судьи шоу «МастерШеф»-13 Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 25 г сахара (1 ст. л. с горкой)
- 2 г соли (большая щепотка)
- 190 г муки (большой стакан с горкой)
- 500 мл молока
- 30 г растительного масла
- 30 г сливочного масла
Приготовление:
- Для того чтобы приготовить вкусные блины, сначала соедините половину молока, муку, яйца, соль и сахар. Тщательно перемешайте до получения смеси сметаны.
- Постепенно добавляйте остальное молоко, которое должно быть комнатной температуры, чтобы приготовить вкусные блины.
- Массу хорошо размешайте венчиком, но не взбивайте, чтобы избежать пены, которая может сделать края блинов рваными и сухими. Это важный шаг, чтобы приготовить вкусные блины.
- В конце добавьте растопленное сливочное и растительное масло.
- После этого не нужно интенсивно перемешивать тесто. Во время жарки масло и масло будут подниматься на поверхность блина, смазывая сковороду и предотвращая слипание блинов. Именно это поможет вам приготовить вкусные блинчики.
Толщина блинчиков зависит от густоты теста. Рекомендуется использовать обычную муку, а не специальную для блинов, поскольку она содержит больше клейковины, что делает блины тонкими.
Если вы готовите блинчики из гречневой или другого вида муки, обязательно добавьте минимум 50% пшеничной муки, желательно с высоким содержанием клейковины, чтобы приготовить вкусные блинчики.
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