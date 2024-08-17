Блинчики — это одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они отлично подходят как для закусок, так и как основное блюдо. Их можно приготовить даже как десерт! Предлагаем вам рецепт, как приготовить вкусные блины от судьи шоу «МастерШеф»-13 Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

2 яйца

25 г сахара (1 ст. л. с горкой)

2 г соли (большая щепотка)

190 г муки (большой стакан с горкой)

500 мл молока

30 г растительного масла

30 г сливочного масла

Приготовление:

Для того чтобы приготовить вкусные блины, сначала соедините половину молока, муку, яйца, соль и сахар. Тщательно перемешайте до получения смеси сметаны. Постепенно добавляйте остальное молоко, которое должно быть комнатной температуры, чтобы приготовить вкусные блины. Массу хорошо размешайте венчиком, но не взбивайте, чтобы избежать пены, которая может сделать края блинов рваными и сухими. Это важный шаг, чтобы приготовить вкусные блины. В конце добавьте растопленное сливочное и растительное масло. После этого не нужно интенсивно перемешивать тесто. Во время жарки масло и масло будут подниматься на поверхность блина, смазывая сковороду и предотвращая слипание блинов. Именно это поможет вам приготовить вкусные блинчики.

Толщина блинчиков зависит от густоты теста. Рекомендуется использовать обычную муку, а не специальную для блинов, поскольку она содержит больше клейковины, что делает блины тонкими.

Если вы готовите блинчики из гречневой или другого вида муки, обязательно добавьте минимум 50% пшеничной муки, желательно с высоким содержанием клейковины, чтобы приготовить вкусные блинчики.

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