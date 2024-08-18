Мы предлагаем три простых рецепта от участника «МастерШеф» Дмитрия Касапа, которые помогут вам легко приготовить молодой картофель для любого дня. Молодой картофель – это не только вкусно, но и полезно. Найти его можно в любом магазине или на рынке. Читайте дальше, как приготовить молодой картофель несколькими вкусными способами.

1. Молодой картофель с укропом

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг

Зубок чеснока – 2 шт.

Пучок укропа

Сливочное масло – 100 г

Черный молотый перец – по вкусу

Соль – 1 ст. л.

Вода – 1–1,5 л

Приготовление:

Чтобы приготовить молодой картофель, начните с того, что вымойте и очистите картофель. Большую картофелину разрежьте, мелкую оставьте целиком. Поместите молодой картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы он покрывал картофель на 1–2 пальца. Доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне 15–20 минут. Пока варится картофель, приготовьте заправку: измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс, смешайте с укропом, добавьте соль и перец. Когда молодой картофель будет готов, слейте воду, немного подсушите картофель на медленном огне, периодически встряхивая кастрюлю. Добавьте к картофелю укроп с чесноком и сливочное масло, накройте крышкой и несколько раз встряхните, чтобы все перемешалось.

2. Молодой картофель в сметане с чесноком

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг

Зубок чеснока – 2 шт.

Пучок укропа

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 300 г

Соль по вкусу

Приготовление:

Чтобы приготовить картофель в сметане, сначала помойте картофель и отварите его в подсоленной воде. Очистите картофель от кожуры. Измельчите укроп и чеснок. Приготовьте сметанную заправку: смешайте сметану с укропом и чесноком, добавьте соль. Варите молодой картофель 30–35 минут, затем слейте воду и немного подсушите картофель на слабом огне без крышки. Добавьте масло и перемешайте, затем выложите картофель в миску, полейте сметанной заправкой. Накройте крышкой и дайте настояться 7–10 минут.

3. Жареный молодой картофель

Ингредиенты:

Молодой картофель – 700 г

Зубок чеснока – 2–3 шт.

Пучок укропа

Розмарин – 2 веточки

Растительное масло – 100 мл

Черный молотый перец – по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление:

Чтобы приготовить молодой жареный картофель, начните с того, что помойте и очистите картофель. Разрежьте большой картофель пополам, мелкий оставьте целым. Разогрейте масло в сковороде, выложите картофель и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут. Добавьте розмарин и жарьте еще 5–10 минут. В конце посолите и поперчите. Измельчите укроп, чеснок пропустите через пресс. Готовый картофель посыпьте укропом и чесноком, накройте крышкой и дайте постоять несколько минут.

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