Мы предлагаем три простых рецепта от участника «МастерШеф» Дмитрия Касапа, которые помогут вам легко приготовить молодой картофель для любого дня. Молодой картофель – это не только вкусно, но и полезно. Найти его можно в любом магазине или на рынке. Читайте дальше, как приготовить молодой картофель несколькими вкусными способами.

1. Молодой картофель с укропом

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1 кг
  • Зубок чеснока – 2 шт.
  • Пучок укропа
  • Сливочное масло – 100 г
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Соль – 1 ст. л.
  • Вода – 1–1,5 л

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить молодой картофель, начните с того, что вымойте и очистите картофель. Большую картофелину разрежьте, мелкую оставьте целиком.
  2. Поместите молодой картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы он покрывал картофель на 1–2 пальца.
  3. Доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
  4. Пока варится картофель, приготовьте заправку: измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс, смешайте с укропом, добавьте соль и перец.
  5. Когда молодой картофель будет готов, слейте воду, немного подсушите картофель на медленном огне, периодически встряхивая кастрюлю.
  6. Добавьте к картофелю укроп с чесноком и сливочное масло, накройте крышкой и несколько раз встряхните, чтобы все перемешалось.

картофель

2. Молодой картофель в сметане с чесноком

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1 кг
  • Зубок чеснока – 2 шт.
  • Пучок укропа
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана – 300 г
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить картофель в сметане, сначала помойте картофель и отварите его в подсоленной воде.
  2. Очистите картофель от кожуры.
  3. Измельчите укроп и чеснок.
  4. Приготовьте сметанную заправку: смешайте сметану с укропом и чесноком, добавьте соль.
  5. Варите молодой картофель 30–35 минут, затем слейте воду и немного подсушите картофель на слабом огне без крышки.
  6. Добавьте масло и перемешайте, затем выложите картофель в миску, полейте сметанной заправкой. Накройте крышкой и дайте настояться 7–10 минут.

картофель

3. Жареный молодой картофель

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 700 г
  • Зубок чеснока – 2–3 шт.
  • Пучок укропа
  • Розмарин – 2 веточки
  • Растительное масло – 100 мл
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить молодой жареный картофель, начните с того, что помойте и очистите картофель.
  2. Разрежьте большой картофель пополам, мелкий оставьте целым.
  3. Разогрейте масло в сковороде, выложите картофель и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут.
  4. Добавьте розмарин и жарьте еще 5–10 минут. В конце посолите и поперчите.
  5. Измельчите укроп, чеснок пропустите через пресс. Готовый картофель посыпьте укропом и чесноком, накройте крышкой и дайте постоять несколько минут.

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