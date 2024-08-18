Мы предлагаем три простых рецепта от участника «МастерШеф» Дмитрия Касапа, которые помогут вам легко приготовить молодой картофель для любого дня. Молодой картофель – это не только вкусно, но и полезно. Найти его можно в любом магазине или на рынке. Читайте дальше, как приготовить молодой картофель несколькими вкусными способами.
1. Молодой картофель с укропом
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1 кг
- Зубок чеснока – 2 шт.
- Пучок укропа
- Сливочное масло – 100 г
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль – 1 ст. л.
- Вода – 1–1,5 л
Приготовление:
- Чтобы приготовить молодой картофель, начните с того, что вымойте и очистите картофель. Большую картофелину разрежьте, мелкую оставьте целиком.
- Поместите молодой картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы он покрывал картофель на 1–2 пальца.
- Доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне 15–20 минут.
- Пока варится картофель, приготовьте заправку: измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс, смешайте с укропом, добавьте соль и перец.
- Когда молодой картофель будет готов, слейте воду, немного подсушите картофель на медленном огне, периодически встряхивая кастрюлю.
- Добавьте к картофелю укроп с чесноком и сливочное масло, накройте крышкой и несколько раз встряхните, чтобы все перемешалось.
2. Молодой картофель в сметане с чесноком
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1 кг
- Зубок чеснока – 2 шт.
- Пучок укропа
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана – 300 г
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Чтобы приготовить картофель в сметане, сначала помойте картофель и отварите его в подсоленной воде.
- Очистите картофель от кожуры.
- Измельчите укроп и чеснок.
- Приготовьте сметанную заправку: смешайте сметану с укропом и чесноком, добавьте соль.
- Варите молодой картофель 30–35 минут, затем слейте воду и немного подсушите картофель на слабом огне без крышки.
- Добавьте масло и перемешайте, затем выложите картофель в миску, полейте сметанной заправкой. Накройте крышкой и дайте настояться 7–10 минут.
3. Жареный молодой картофель
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 700 г
- Зубок чеснока – 2–3 шт.
- Пучок укропа
- Розмарин – 2 веточки
- Растительное масло – 100 мл
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Чтобы приготовить молодой жареный картофель, начните с того, что помойте и очистите картофель.
- Разрежьте большой картофель пополам, мелкий оставьте целым.
- Разогрейте масло в сковороде, выложите картофель и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут.
- Добавьте розмарин и жарьте еще 5–10 минут. В конце посолите и поперчите.
- Измельчите укроп, чеснок пропустите через пресс. Готовый картофель посыпьте укропом и чесноком, накройте крышкой и дайте постоять несколько минут.
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