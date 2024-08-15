Дізнайтеся, коли найкраще збирати картоплю у 2024 році, щоб отримати максимальний врожай і забезпечити зберігання на зиму.

Картопля – одна з найпоширеніших овочевих культур у світі. Але щоб отримати багатий врожай, важливо знати, коли саме краще збирати картоплю.

Городники розповіли, коли краще збирати картоплю

Час, коли варто збирати картоплю, може різнитися. Деякі городники починають збирати картоплю вже в липні, особливо якщо вирощували ранні сорти. Інші дотримуються традицій і чекають до початку осені. Визначення оптимального моменту для того, щоб збирати картоплю, залежить від багатьох факторів, таких як сорт, клімат регіону, частота поливів та використання добрив. Важливо не помилитися з часом збору, адже збирати картоплю в невідповідний момент може означати втрату запасів на зиму.

Коли краще копати та збирати картоплю

У середній смузі зазвичай збирати картоплю починають у серпні-вересні, коли спека вже знижується, але сезон дощів ще не розпочався. Проте вибір найкращого часу, щоб збирати картоплю, залежить не лише від погодних умов, а й від конкретного сорту. Щоб полегшити процес викопування, за кілька тижнів до того, як збирати картоплю, зріжте висохле бадилля та приберіть великі бур'яни. Це дозволить краще орієнтуватися під час роботи й уникнути зайвих труднощів.

Коли збирати картоплю для зберігання

Для тих, хто вирощує середньопізні та пізні сорти, найкращий час, щоб збирати картоплю для зберігання – кінець серпня або початок вересня. У цей період бульби вже повністю наситилися корисними речовинами, покрилися щільною шкіркою й припинили ріст. Після того, як наземна частина повністю висохне, картоплю можна залишити в землі, але тривале зберігання в таких умовах не рекомендується. Якщо бадилля починає жовтіти й сохнути, плануйте збирати картоплю через три тижні.

Щоб упевнитися, що настав час збирати картоплю, проведіть тест: викопайте кілька кущів із різними ступенями висихання бадилля. Якщо шкірка на бульбах міцна і не відшаровується, а більшість картоплин легко відокремлюються від куща, значить, час збирати картоплю вже настав. Якщо ж деякі кущі ще залишаються зеленими, зачекайте до другої половини вересня.

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