Узнайте, когда лучше собирать картофель в 2024 году, чтобы получить максимальный урожай и обеспечить хранение на зиму.

Картофель – одна из самых распространенных овощных культур в мире. Но чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда лучше собирать картофель.

Огородники рассказали, когда лучше собирать картошку

Время, когда следует собирать картофель, может отличаться. Некоторые овощеводы начинают собирать картофель уже в июле, особенно если выращивали ранние сорта. Другие соблюдают традиции и ждут к началу осени. Определение оптимального момента для сбора картофеля зависит от многих факторов, таких как сорт, климат региона, частота поливов и использование удобрений. Важно не прогадать со временем сбора, ведь собирать картофель в неподходящий момент может означать потерю запасов на зиму.

Когда лучше копать и собирать картошку

В средней полосе обычно собирать картошку начинают в августе-сентябре, когда жара уже снижается, но сезон дождей еще не начался. Однако выбор лучшего времени для сбора картофеля зависит не только от погодных условий, но и от конкретного сорта. Чтобы облегчить процесс выкапывания, за несколько недель до того, как собирать картофель, срежьте высохшую ботву и уберите крупные сорняки. Это позволит лучше ориентироваться во время работы и избежать лишних затруднений.

Когда собирать картошку для хранения

Для тех, кто выращивает среднепоздние и поздние сорта, лучшее время собирать картофель для хранения – конец августа или начало сентября. В этот период клубни уже полностью напитались полезными веществами, покрылись плотной кожурой и прекратили рост. После того как наземная часть полностью высохнет, картофель можно оставить в земле, но длительное хранение в таких условиях не рекомендуется. Если ботва начинает желтеть и сохнуть, планируйте собирать картофель через три недели.

Чтобы убедиться, что пора собирать картофель, проведите тест: выкопайте несколько кустов с разными степенями высыхания ботвы. Если кожица на клубнях крепкая и не отслаивается, а большинство картофелей легко отделяются от куста, значит, пора собирать картофель уже настало. Если же некоторые кусты еще остаются зелеными, подождите до второй половины сентября.

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