Этот яблочный десерт по рецепту звезды двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк получается невероятно вкусным и при этом малокалорийным.

На этот раз участница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить легкий и невероятно вкусный десерт из яблок без сахара и глютена.

"Это десерт из четырех ингредиентов, в котором очень мало калорий", – советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Для приготовления яблочного десерта, который заменит пироги и запеканки, звезда "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

яблочное пюре – 300 г

сметана - 300 г

яйца куриные – 3 шт.

крахмал (картофельный или кукурузный) – 50 г

Чтобы приготовить яблочное пюре, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк чистит яблоки от кожуры, удаляет сердцевину, нарезает произвольными кусочками и перебивает блендером до консистенции пюре.

Яблочное пюре "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк венчиком смешивает до однородности со сметаной, яйцами и крахмалом. Два яблока чистим от кожуры, нарезаем кубиками среднего размера, добавляем в основную массу и хорошо перемешиваем.

Яблочную массу выливаем в форму для запекания, смазанную растительным или сливочным маслом, отправляем в разогретую до 180 градусов и выпекаем примерно 50-60 минут.

Готовому десерту даем полностью остыть, затем достаем его из формы, присыпаем по желанию сахарной пудрой – и готово, можно наслаждаться.

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