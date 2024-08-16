Ольга Рябченко, участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф", поделилась рецептом, как приготовить мясо , которое вкуснее шашлыка. Речь идет о каре телятины, приготовление которого займет у вас совсем немного времени.

Ольга отметила, что это мясо идеально подходит для приготовления на гриле на природе, запекания в духовке или жарки на сковороде. Главное – правильно подобрать маринад. Приготовить мясо, которое вкуснее шашлыка, можно, используя одну из самых сочных и нежных частей телятины, которую можно приготовить целиком или нарезать на порционные куски.

Ингредиенты, которые вам понадобятся:

соль

смесь перцев

чабрец

сок половинки лимона

2 ст. л. соевого соуса

масло

Как приготовить мясо, которое вкуснее шашлыка:

Сначала необходимо натереть каре телятины смесью специй, соли, соевого соуса и лимонного сока со всех сторон, а затем оставить мариноваться примерно на 1 час. Как гарнир Ольга рекомендует приготовить картошку. Ее следует тщательно вымыть, нарезать колечками с кожурой и обжарить на гриле вместе с мясом. Приготовить мясо, которое вкуснее шашлыка, легко и быстро, а результат приятно удивит ваших гостей.

Итак, если вы хотите приготовить мясо, которое вкуснее шашлыка, обязательно попробуйте этот рецепт!

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