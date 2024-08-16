После успешного выращивания малины, ежевики, земляники и голубики на дачных участках, стоит попробовать посадить чернику . Опытные садоводы делятся секретами, которые помогут избежать агрономических ошибок и получить обильный урожай лесных ягод в собственном саду.

Прежде всего, обратите внимание на культурные сорта садовой черники, которые менее прихотливы по сравнению с дикими аналогами.

Когда и как посадить чернику

Наблюдения показывают, что высаживать чернику на открытых солнечных участках не стоит, поскольку в природе эти ягоды растут в тени. Если вы планируете посадить чернику, помните, что она также нуждается в влаге, поэтому рекомендуется выбрать низин или чаще увлажнять почву.

Для сохранения влаги следует мульчировать почву хвоей, которая одновременно подкисляет землю, что нравится черника.

Лучшее время, чтобы посадить чернику, — ранняя весна или не позже середины осени. Перед посадкой подготовьте лунки глубиной не менее 50 см. Края лунки рекомендуется обложить плотной пленкой, чтобы не нарушить баланс подготовленной кислой почвы.

Дно лунки следует заполнить смесью торфа, песка и опилок с мелко измельченной хвоей. Не забудьте добавить 1/4 чайной ложки серы в эту смесь.

Перед извлечением саженцев из контейнера их следует обильно полить подкисленной водой (1 ст. л. лимонной кислоты на 10 л воды). Поместите саженцы в центр лунки, засыпьте корни грунтом, а сверху уложите слой хвои. Уплотните почву, полейте и снова мульчуйте хвоей. Мульчу нужно обновлять каждый год.

Уход за кустарником после посадки черники

В дальнейшем кусты не нуждаются в обрезке, но следует контролировать густоту посадки, периодически удаляя молодые побеги. Удобрять чернику не нужно. Таким образом, если вы будете знать, как правильно посадить чернику и ухаживать за ней, то сможете наслаждаться вкусными ягодами в своем саду.

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